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Стармер назвав єдиний спосіб стримати Росію від повторного нападу на Україну

Понеділок 17 лютого 2025 22:40
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Стармер назвав єдиний спосіб стримати Росію від повторного нападу на Україну Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Гарантії безпеки від США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Стармер повторив, що готовий розглянути потенційне введення британських військ в Україну, якщо буде досягнута "мирна угода". Водночас він наголосив, що це має відбутись за підтримки США.

"Гарантія безпеки з боку США - це єдиний спосіб ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну", - підкреслив він.

Британський премʼєр зазначив, що на карту поставлено не лише майбутнє України.

"Це екзистенційне питання для Європи в цілому, а тому життєво важливе для національних інтересів Британії. Це унікальний момент для колективної безпеки нашого континенту. Будь-яка мирна угода для України повинна захищати її суверенітет і стримувати Володимира Путіна від участі в подальшій агресії в майбутньому", - наголосив Стармер.

Він також підтвердив, що наступного тижня поїде до Вашингтона й зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб "обговорити те, що ми вважаємо ключовими елементами тривалого миру".

Окрім того, Стармер анонсував переговори з президентом України Володимиром Зеленським "найближчими днями" та висловив сподівання, що після його візиту до США відбудуться нові переговори з європейськими союзниками.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп хоче завершити війну Росії проти України, але гарантії безпеки будуть покладені на Європу.

До того ж зараз у Європі активно обговорюють питання відправки в Україну миротворців. За даними The Washington Post, європейські країни можуть виділити для цього до 30 тисяч військових.

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