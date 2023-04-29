Рішення будуть незабаром. Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу Росії і незабаром рішення щодо цього будуть оприлюднені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Зеленський сказав, що зараз готуються нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК Росії, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає РФ подовжувати цю агресію.
"Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", - сказав президент.
Нещодавно Зеленський сказав, що новий план дій щодо подальших санкцій проти Росії, який розробила група Макфола-Єрмака, отримають усі ключові лідери світу.
До цього міжнародна робоча група із санкцій проти Росії Макфола-Єрмака представила новий план дій з метою подальшого посилення санкційного тиску на РФ.
Європейський Союз обговорює новий пакет санкцій проти Росії, але ухвалення пакета малоймовірне раніше середини травня.
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