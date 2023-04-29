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Решения будут в скором времени. Зеленский анонсировал новые санкции против РФ

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Суббота 29 апреля 2023 20:51
Решения будут в скором времени. Зеленский анонсировал новые санкции против РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готовит новые санкции против военно-промышленного комплекса России и вскоре решения по этому поводу будут обнародованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сказал, что сейчас готовятся новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК России, в отношении иностранных субъектов, чьи поставки помогают РФ продлевать эту агрессию.

"В скором времени эти наши решения будут обнародованы", - сказал президент.

Недавно Зеленский сказал, что новый план действий по дальнейшим санкциям против России, разработанный группой Макфола-Ермака, получат все ключевые лидеры мира.

До этого международная рабочая группа по санкциям против России Макфола-Ермака представила новый план действий с целью дальнейшего усиления санкционного давления на РФ.

Европейский Союз обсуждает новый пакет санкций против России, но принятие пакета маловероятно раньше середины мая.

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