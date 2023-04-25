Зеленський про новий план посилення санкцій проти РФ: буде на столах ключових лідерів світу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що це вже другий такий санкційний план, який представляє група "Макфола-Єрмака". Перший було виконано на 70%.

Зеленський уточнив, що документ містить ті напрямки, за якими можна посилити санкційний тиск проти Росії і створити у світі більше стабільності за допомогою "виключення з глобальних відносин усіх деструктивних російських суб'єктів, які працюють на війну".

"Цей санкційний документ буде на столах у всіх ключових лідерів світу як політичних, так і громадських, бізнесових. Санкції проти російського нафтогазового сектора, проти атомної галузі, проти абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження. Це необхідний самозахист міжнародного правопорядку", - додав президент.