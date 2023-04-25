Група Макфола-Єрмака представила план дій щодо наступного посилення санкцій проти РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

За його словами, документи групи сьогодні лежать на столах усіх світових лідерів і всіх, хто займається санкціями. Напрацювання групи покладено в основу більш ніж 70% санкцій, які реалізувалися та реалізуються США, ЄС, Великою Британією та іншими країнами.

Як повідомляється, завдяки роботі групи запроваджено ембарго на російську нафту й нафтопродукти, обмеження ціни на них, повні блокувальні санкції приблизно проти 20 найбільших російських банків, а також РФ було позбавлено всіх прав у FATF.

Крім того, під торговельні обмеження потрапив безпрецедентно широкий список товарів подвійного призначення, накладено індивідуальні санкції на тисячі осіб із різних сфер, створено координаційний механізм імплементації санкцій "Великої сімки".

"Ми очікуємо на нові потужні пакети санкцій, передбачені новим санкційним планом. Україна очікує на внесення до наступних санкційних пакетів російських пропагандистів, які підтримують агресію проти України. Важливим є запровадження санкцій стосовно російських спортсменів, яких країна-агресор використовує як інструмент для пропаганди своєї війни", - повідомив Єрмак.

Він також додав, що важливим є подальше запровадження санкції щодо енергетичного комплексу РФ та оборонної промисловості, обмеження використання фінансових інструментів, питання конфіскації активів Центробанку Росії та їх подальшої передачі Україні, а також інші сфери, відображені в плані дій.

Зокрема, планом дій пропонуються такі посилення санкцій:

Зниження верхньої межу ціни на нафту до $45 за барель сирої нафти з цільовим показником $30 за барель.

Посилення контролю за дотриманням граничних цін на нафту.

Запровадження податку на імпорт російської нафти та газу до країн санкційної коаліції.

Припинення прямого постачання російського газу до Європейського Союзу, окрім як через Україну.

Створення резервного буферу газу в Україні. Ембарго на російську енергетику в Східній Азії.

Санкції проти всіх російських нафтогазових компаній, а також санкції проти "Газпромбанку".

Накладення повного оподаткування на західні нафтогазові компанії, що залишаються в Росії.

Блокування доступу Росії до західних нафтогазових сервісів.

Санкції проти російських нафтосервісних компаній.

Накладення санкцій на "Росатом".

Із повним планом дій можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, понад 4 тисячі рахунків росіян у банках Кіпру можуть бути закриті протягом найближчих двох місяців на тлі нових санкцій проти Росії. Вони зачіпають також кіпрських фізичних та юридичних осіб.

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