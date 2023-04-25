Глава МЗС Польщі чекає на новий пакет санкцій ЄС проти Росії не раніше середини травня
Європейський Союз обговорює новий пакет санкцій проти Росії, але його ухвалення пакета малоймовірне раніше середини травня.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Все це ще на стадії обговорення… Я думаю, що питання буде закрите не раніше, ніж у середині травня. Ви не можете очікувати нічого раніше", - сказав Рау.
Цього місяця Польща представила пропозицію про новий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону на імпорт нафти трубопроводами та алмазів. Ця пропозиція ознаменувала початок тривалих і складних переговорів між 27 членами блоку.
З того часу, як 14 місяців тому Росія розпочала вторгнення в Україну, ЄС прийняв 10 пакетів санкцій проти російських громадян і компаній, що завдає економічної шкоди і ускладнює фінансування війни.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю з міністрами закордонних справ блоку 24 квітня заявив, що 11 пакет санкцій проти Росії поки не погоджений.
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