В Рио-де-Жанейро приостановили COVID-вакцинацию из-за дефицита препарата

В бразильской столице Рио-де-Жанейро приостановили вакцинацию от коронавируса. В городе дефицит COVID-вакцин.

Об этом заявил мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес в Twitter.

"Я получил известие о поступлении новых доз. Завтра нам придется остановить нашу кампанию. Сегодня мы вакцинируем 84-летних, завтра - 83-летних", - написал он.

По словам Паеса, в городе уже вакцинировали почти 245 тысяч человек. Он также отметил, что новые дозы вакцины прибудут в бразильскую столицу на следующей неделе.