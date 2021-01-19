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В Марокко запретили доступ для самолетов и пассажиров из четырех стран

Рабат, Вторник 19 января 2021 10:13
В Марокко запретили доступ для самолетов и пассажиров из четырех стран
Фото: аэропорт (pixaboy)
Автор: Андрей Козловский

Власти Марокко запретили доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. Ранее такой же запрет в стране был принят в отношении транспорта из ЮАР, Дании и Великобритании.

Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

"Компетентные органы приняли решение запретить в качестве превентивной меры доступ на национальную территорию с 19 января 2021 года и вплоть до нового распоряжения самолетам и пассажирам из Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мутировавший штамм был обнаружен в порту северного города Танжер у марокканца, который прибыл из Ирландии на борту судна через французский порт Марсель. При этом у него не было каких-либо симптомов.

Напомним, власти Японии планируют фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну. Это связано с выявленными в мире мутациями коронавируса.

Также сообщалось, что новый вид коронавируса обнаружили в Германии. У 35 пациентов подтвердили новый вид COVID в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен.

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