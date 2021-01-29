ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Двойное заражение коронавирусом разных штаммов выявили в Бразилии

Риу-Гранди-ду-Сул, Пятница 29 января 2021 08:57
Двойное заражение коронавирусом разных штаммов выявили в Бразилии
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Бразилии у двоих жителей штата Риу-Гранди-ду-Сул выявлены случаи одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса. Заболели двое жителей в возрасте около 30 лет.

Об этом сообщает Reuters.

По словам ученого Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову- Амбургу, пока трудно спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска.

Как полагают исследователи, речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом.

Всего ученым удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке, которые, по-мнению ряда исследователей, являются более заразными, нежели изначальный вирус, впервые обнаруженный в Ухане.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможных поставках вакцины Pfizer в феврале. Данная вакцина может попасть в Украину по механизму COVAX.

На прошлой неделе стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки COVID-вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года. В ответ на это в ЕС пригрозили компании судом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире БразилияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь