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У Ріо-де-Жанейро призупинили COVID-вакцинацію через дефіцит препарату

Автор: РБК-Україна

В бразильській столиці Ріо-де-Жанейро призупинили вакцинацію від коронавірусу. У місті дефіцит COVID-вакцин.

Про це заявив мер Ріо-де-Жанейро Едуарду Паес в Twitter.

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"Я отримав звістку про надходження нових доз. Завтра нам доведеться зупинити нашу кампанію. Сьогодні ми вакцинуємо 84-літніх, завтра - 83-річних", - написав він.

За словами Паеса, в місті вже вакцинували майже 245 тисяч осіб. Він також зазначив, що нові дози вакцини прибудуть в бразильську столицю на наступному тижні.

Нагадаємо, раніше у Бразилії виявили подвійне зараження новими штамами коронавірусу. Захворіли двоє жителів у віці близько 30 років.

Крім того, 19 січня Бразилія почала вакцинацію від коронавірусу препаратом китайської компанії Sinovac. Першою в Бразилії вакцину Sinovac отримала 54-річна медсестра з Сан-Паулу Моніка Калазанс.

Додамо, що уряд Марокко заборонив доступ літакам і пасажирам з чотирьох країн у зв'язку з виявленням мутованого штаму коронавірусу. Зокрема, Австралії, Бразилії, Ірландії та Нової Зеландії.

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Новини України БразилияРио-де-ЖанейровакцинаціяКоронавірус
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