У Ріо-де-Жанейро призупинили COVID-вакцинацію через дефіцит препарату

В бразильській столиці Ріо-де-Жанейро призупинили вакцинацію від коронавірусу. У місті дефіцит COVID-вакцин.

Про це заявив мер Ріо-де-Жанейро Едуарду Паес в Twitter.

"Я отримав звістку про надходження нових доз. Завтра нам доведеться зупинити нашу кампанію. Сьогодні ми вакцинуємо 84-літніх, завтра - 83-річних", - написав він.

За словами Паеса, в місті вже вакцинували майже 245 тисяч осіб. Він також зазначив, що нові дози вакцини прибудуть в бразильську столицю на наступному тижні.