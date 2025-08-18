Рим чи Женева? ЗМІ дізналися, де можуть зустрітися Трамп, Зеленський і Путін

За інформацією видання, США попросили європейських союзників бути готовими до переговорів уже цього тижня.

Попередньо домовлено, якщо не буде жодних змін в останню хвилину, зустріч відбудеться в Європі.

Під час відеодзвінка коаліції союзників премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала Рим, тоді як президент Франції Еммануель Макрон висловився за Женеву.

Як пише видання, відомо, що Зеленський та Трамп схиляються до проведення зустрічі у Ватикані, тоді як Путін наполягає на Женеві

МЗС Італії та Швейцарії підтвердили готовність прийняти переговори. Водночас у ЄС розглядають й інші варіанти - зокрема Будапешт і Гельсінкі.