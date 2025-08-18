Рим или Женева? СМИ узнали, где могут встретиться Трамп, Зеленский и Путин

По информации издания, США попросили европейских союзников быть готовыми к переговорам уже на этой неделе.

Предварительно договорено, если не будет никаких изменений в последнюю минуту, встреча состоится в Европе.

Во время видеозвонка коалиции союзников премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила Рим, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон высказался за Женеву.

Как пишет издание, известно, что Зеленский и Трамп склоняются к проведению встречи в Ватикане, тогда как Путин настаивает на Женеве

МИД Италии и Швейцарии подтвердили готовность принять переговоры. В то же время в ЕС рассматривают и другие варианты - в частности Будапешт и Хельсинки.