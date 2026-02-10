Рік відстрочки після служби: для військових за "Контрактом 18-24" готують важливі зміни

В Україні планують закріпити на законодавчому рівні обов’язкове право на річну відстрочку для військовослужбовців за "Контрактом 18-24". Відповідний законопроєкт уже доопрацьовано та готується до голосування у Верховній Раді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Михайла Федорова.
За словами Федорова, можливість отримати рік відстрочки після завершення служби є ключовою частиною контракту із молодими людьми, які обирають шлях захисника у віці від 18 до 24 років.
"Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки", - наголосив міністр.
Міноборони розраховує на підтримку народних депутатів, оскільки такі зміни є стратегічно важливими для формування професійної армії. У відомстві впевнені, що чіткі соціальні гарантії підвищують довіру до держави та допомагають ефективніше залучати молодь до оборони країни.
Нагадаємо, у 2025 році Міністерство оборони України запустило спеціальну контрактну програму для добровольців віком від 18 до 24 років. До досягнення 25 років учасники цієї програми не підлягають мобілізації.
Контракт передбачає загальну виплату 1 млн гривень: 200 тисяч гривень військовий отримує одразу після підписання угоди, ще дві частини виплачуються впродовж служби. Після завершення контракту протягом року військовослужбовець звільняється від мобілізації та має право виїжджати за кордон.
У Міноборони також заявляють, що після проведення необхідних експертиз і погоджень подібну модель контракту можуть поширити й на інші вікові групи.
Крім того, програму "Контракт 18-24" уже розширили на операторів безпілотників у ЗСУ, Національній гвардії та Держприкордонслужбі. Вони служитимуть два роки та отримуватимуть до 120 тисяч гривень щомісяця, а також додаткові виплати за виконання бойових завдань.
Загалом сума доходів таких військовослужбовців може сягати близько 2 млн гривень на рік.