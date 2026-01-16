Без ТЦК і паперів: Міноборони тестує онлайн-облік для чоловіків 18-24 років

Міністерство оборони України продовжує тестування онлайн-постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+" та розширює її на нову вікову категорію. До пілотного проєкту залучають чоловіків віком від 18 до 24 років, які раніше не перебували на військовому обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерство оборони України .

Хто може взяти участь

Участь у тестуванні доступна для чоловіків 18-24 років, які ніколи не ставали на військовий облік. Для них процедура може відбутися повністю дистанційно - без відвідування ТЦК та паперових документів.

Водночас у Міноборони наголошують: якщо особу раніше знімали або виключали з обліку, поновлення наразі можливе лише особисто через ТЦК та СП. Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки що не передбачена.

Як працює онлайн-постановка

Щоб долучитися до тестування, потрібно:

заповнити форму для участі;

дочекатися електронного листа із запрошенням;

встановити або оновити застосунок "Резерв+";

подати заявку, дотримуючись інструкцій у застосунку;

отримати підтвердження та електронний документ "Резерв ID".

Навіщо це впроваджують

У Міністерстві оборони зазначають, що дистанційна постановка на військовий облік має зменшити бюрократію, знизити навантаження на територіальні центри комплектування та зробити процедуру більш прозорою й зручною для громадян.

Після закінчення тестування в Міноборони ухвалюватимуть рішення щодо подальшого масштабування онлайн-формату.