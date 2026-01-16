Без ТЦК і паперів: Міноборони тестує онлайн-облік для чоловіків 18-24 років
Міністерство оборони України продовжує тестування онлайн-постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+" та розширює її на нову вікову категорію. До пілотного проєкту залучають чоловіків віком від 18 до 24 років, які раніше не перебували на військовому обліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерство оборони України.
Хто може взяти участь
Участь у тестуванні доступна для чоловіків 18-24 років, які ніколи не ставали на військовий облік. Для них процедура може відбутися повністю дистанційно - без відвідування ТЦК та паперових документів.
Водночас у Міноборони наголошують: якщо особу раніше знімали або виключали з обліку, поновлення наразі можливе лише особисто через ТЦК та СП. Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки що не передбачена.
Як працює онлайн-постановка
Щоб долучитися до тестування, потрібно:
- заповнити форму для участі;
- дочекатися електронного листа із запрошенням;
- встановити або оновити застосунок "Резерв+";
- подати заявку, дотримуючись інструкцій у застосунку;
- отримати підтвердження та електронний документ "Резерв ID".
Навіщо це впроваджують
У Міністерстві оборони зазначають, що дистанційна постановка на військовий облік має зменшити бюрократію, знизити навантаження на територіальні центри комплектування та зробити процедуру більш прозорою й зручною для громадян.
Після закінчення тестування в Міноборони ухвалюватимуть рішення щодо подальшого масштабування онлайн-формату.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року запустили тестування онлайн-постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+". Тоді послуга стала доступною для тих, кому у 2026 році виповнюється 17 років та від 25 до 59 років на момент подання заявки.
Також РБК-Україна розповідало про запуск експериментального проєкту автоматичного взяття на військовий облік. Кабмін дозволив ставити чоловіків на облік без відвідування ТЦК і паперових процедур - зокрема тих, хто не став на облік у 17 років, а також чоловіків 18-60 років за кордоном під час оформлення паспортів.