Год отсрочки после службы: для военных по "Контракту 18-24" готовят важные изменения

По словам Федорова, возможность получить год отсрочки после завершения службы является ключевой частью контракта с молодыми людьми, которые выбирают путь защитника в возрасте от 18 до 24 лет.

"Это о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, которые добровольно выбирают путь защитника. Мы должны сдержать обещание", - подчеркнул министр.

Минобороны рассчитывает на поддержку народных депутатов, поскольку такие изменения являются стратегически важными для формирования профессиональной армии. В ведомстве уверены, что четкие социальные гарантии повышают доверие к государству и помогают эффективнее привлекать молодежь к обороне страны.