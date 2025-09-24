Хто має право на відстрочку і коли її можуть забрати: роз’яснення Міноборони

В окремих випадках військовозобов’язані в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, однак у певних ситуаціях її можуть скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Хто може отримати відстрочку

Відстрочку від мобілізації може отримати кожен військовозобов’язаний, який документально підтвердив своє право на неї. Таке рішення ухвалює ТЦК та СП.

Основні категорії військовозобовʼязаних, що мають право на відстрочку від мобілізації:

працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями;

особи з інвалідністю;

особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я;

особи, які самостійно виховують дитину;

особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність;

особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя);

особи, у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, у яких на утриманні діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей до 18 років;

особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності;

опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб;

особи, які мають неповнолітню дитину, якщо один із подружжя проходить військову службу;

працівники військового управління;

студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою (вищий рівень освіти);

наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо).

Коли можуть анулювати відстрочку від мобілізації

За даними Міноброни, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ чи інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації);

тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;

обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації;

надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення - для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.

Якщо державний орган, підприємство чи установа подають через портал "Дія" або в електронній взаємодії обґрунтовану інформацію, військовозобов’язаного автоматично переводять на загальний військовий облік у Реєстрі, а його бронювання скасовується.