Рік відстрочки після служби: для військових за "Контрактом 18-24" готують важливі зміни

Фото: Військовим за "Контрактом 18-24" планують надавати рік відстрочки після служби (Getty Images)

В Україні планують закріпити на законодавчому рівні обов’язкове право на річну відстрочку для військовослужбовців за "Контрактом 18-24". Відповідний законопроєкт уже доопрацьовано та готується до голосування у Верховній Раді.

За словами Федорова, можливість отримати рік відстрочки після завершення служби є ключовою частиною контракту із молодими людьми, які обирають шлях захисника у віці від 18 до 24 років. "Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки", - наголосив міністр. Міноборони розраховує на підтримку народних депутатів, оскільки такі зміни є стратегічно важливими для формування професійної армії. У відомстві впевнені, що чіткі соціальні гарантії підвищують довіру до держави та допомагають ефективніше залучати молодь до оборони країни.