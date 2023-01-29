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Рік перемоги. Резніков сподівається на завершення війни у 2023

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Поточний рік може стати роком перемоги для України, однак для цього необхідно докласти багато зусиль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю для програми Rosemary Barton Live.

Відповідаючи на питання про те, коли війна між Україною та Росією може завершитись, міністр оборони заявив, що він зберігає оптимізм.

"Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги", - сказав Резніков.

Міністр відзначив, що для цього необхідно багато чого зробити, однак український народ хоче здобути перемогу якомога швидше.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Генеральному штабі ЗСУ назвали умови для перемоги України. Тим часом наші воїни продовжують виснажувати ворога на півдні, тримаючи його під вогневим контролем.

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Війна в УкраїніМинистерство обороны РФОлексій РезніковРосійська Федерація