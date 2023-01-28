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Підготовка до контрнаступу. Гуменюк розповіла, яка ситуація на південному фронті

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Херсон, Субота 28 січня 2023 09:16
Підготовка до контрнаступу. Гуменюк розповіла, яка ситуація на південному фронті Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують виснажувати ворога на півдні, тримаючи його під вогневим контролем. Таким чином захисники готуються до можливого наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ЗСУ на півдні продовжують точними ударами знищувати склади ворога, а також місця дислокації окупаційних військ.

"Ворог потребує місць дислокацій і опори як плацдарму, вони будуть вишукувати таку позицію. Про це свідчить і маневрування підрозділами по всьому лівобережжю, де вони намагаються облаштувати собі більш-менш стійкі позиції. Але постійна наша вогнева робота, наш вогневий контроль, який їм дошкуляє, не дає їм такої можливості", - зазначила речниця.

Гуменюк додала, що виснаження ворога є частиною підготовки для можливого майбутнього контрнаступу українських військ.

"Нагадаю, що це і є дуже суттєвий вплив у рамках підготовки до контрнаступу. Це виснаження потужностей ворога на моральному, логістичному і фізичному плані", - пояснила вона.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу наші захисники уразили 2 райони зосередження окупантів, а авіація вдарила 7 разів по районах зосередження ворога.

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