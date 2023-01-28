Підготовка до контрнаступу. Гуменюк розповіла, яка ситуація на південному фронті
Українські військові продовжують виснажувати ворога на півдні, тримаючи його під вогневим контролем. Таким чином захисники готуються до можливого наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що ЗСУ на півдні продовжують точними ударами знищувати склади ворога, а також місця дислокації окупаційних військ.
"Ворог потребує місць дислокацій і опори як плацдарму, вони будуть вишукувати таку позицію. Про це свідчить і маневрування підрозділами по всьому лівобережжю, де вони намагаються облаштувати собі більш-менш стійкі позиції. Але постійна наша вогнева робота, наш вогневий контроль, який їм дошкуляє, не дає їм такої можливості", - зазначила речниця.
Гуменюк додала, що виснаження ворога є частиною підготовки для можливого майбутнього контрнаступу українських військ.
"Нагадаю, що це і є дуже суттєвий вплив у рамках підготовки до контрнаступу. Це виснаження потужностей ворога на моральному, логістичному і фізичному плані", - пояснила вона.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що за минулу добу наші захисники уразили 2 райони зосередження окупантів, а авіація вдарила 7 разів по районах зосередження ворога.
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