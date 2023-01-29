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Год победы. Резников надеется на завершение войны в 2023 году

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Нынешний год может стать годом победы для Украины, однако для этого необходимо приложить много усилий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью программе Rosemary Barton Live.

Отвечая на вопрос о том, когда война между Украиной и Россией может завершиться, министр обороны заявил, что сохраняет оптимизм.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы", - сказал Резников.

Министр отметил, что для этого необходимо многое сделать, однако украинский народ хочет одержать победу как можно скорее.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Генеральном штабе ВСУ назвали условия для победы Украины. Тем временем наши воины продолжают истощать врага на юге, держа его под огневым контролем.

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Война в УкраинеМинистерство обороны РФАлексей РезниковРоссийская Федерация