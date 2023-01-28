"Війною в окопах ми перемоги не здобудемо". В Генштабі назвали умову для успіху ЗСУ
Щоб ефективно оборонятись, треба постійно проводити наступальні дії на окремих ділянках. Перемогти ворога, сидячи в окопах неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського.
"Оборона повинна бути активна. Щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути. Війною в окопах ми перемоги не здобудемо", - сказав він.
За його словами, водночас такі наступальні дії дозволяють вивчати противника, виявляти його сильні та слабкі сторони.
"Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації", - додав Тарнавський.
Як повідомлялось, ЗСУ продовжують виснажувати ворога на півдні, тримаючи його під вогневим контролем. Таким чином захисники готуються до можливого наступу.
Нагадаємо, за даними на ранок суботи, 28 січня, ЗСУ ліквідували за добу 800 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 125 510 військових. Також ЗСУ знищили літак і вертоліт окупантів.
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