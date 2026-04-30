Рідні зниклих безвісти воїнів зможуть отримати посвідчення на пільги простіше: що змінилось

Що змінилось для сімей зниклих безвісти захисників

Згідно з інформацією міністерства, для родин зниклих безвісти військовослужбовців було оновлено перелік документів, необхідних для видачі посвідчень, які дають право на пільги.

"Відтепер чітко закріплено, що не потрібно надавати постанову військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо є рішення суду про оголошення особи померлою чи встановлення факту загибелі", - пояснили українцям.

Уточнюється, що зміни до Порядку видачі посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, підтримав Кабінет міністрів (за ініціативи МОУ).

Перелік документів для видачі посвідчення оновили

Як саме змінюється процедура видачі посвідчень

Схвалена урядом постанова уточнює перелік документів, які є підставою для видачі посвідчення.

По-перше - закріплюється можливість використання рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим чи встановлення юридичного факту його загибелі як повноцінної підстави для отримання такого посвідчення.

По-друге - розширюються винятки щодо необхідності надання постанови ВЛК у випадках, коли судом вже встановлено факт загибелі або військовослужбовця оголошено померлим.

Які документи потрібні були рідним захисників раніше

"Раніше існувала неоднозначність у застосуванні норм, що створювало труднощі для сімей зниклих безвісти військовослужбовців", - розповіли в МОУ.

Так, до запроваджених змін родина мала надати для оформлення посвідчення такі документи:

витяг із наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу або копію такого наказу;

свідоцтво про смерть або рішення суду про визнання безвісно відсутнім;

документ про причини та обставини смерті (який підтверджує, що вона не була наслідком вчинення людиною кримінального чи адміністративного правопорушення, перебування у стані сп'яніння або навмисного самоушкодження);

постанову ВЛК (крім випадків, коли військовослужбовець зник безвісти).

"Через це могли виникати проблеми, коли людина довгий час вважалася зниклою безвісти, сім'я зверталася до суду і отримувала рішення про оголошення особи померлою або встановлення юридичного факту загибелі", - повідомили в МОУ.

Зазначається, що після цього формально статус був вже не "зниклий безвісти", тому для оформлення посвідчення від родини могли вимагати постанову ВЛК.

Хоча її фізично могло не бути або отримати її було складно.

Як працюватиме оновлений порядок видачі посвідчень

Відтепер, за даними МОУ, чітко закріплено, що за наявності рішення суду про оголошення особи померлою чи встановлення факту загибелі постанова ВЛК - не потрібна.

Навіть якщо раніше людина мала статус зниклої безвісти.

При цьому вимоги щодо надання витягів з наказів (або копій) та документів про причини та обставини смерті - залишаються.

"Це дозволить зробити процес оформлення посвідчень більш зручним для родин захисників, які мають право на передбачені законодавством пільги", - підсумували у міністерстві.