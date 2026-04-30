Родные пропавших без вести воинов смогут получить удостоверение на льготы проще: что изменилось

Что изменилось для семей пропавших без вести защитников

Согласно информации министерства, для семей пропавших без вести военнослужащих был обновлен перечень документов, необходимых для выдачи удостоверений, дающих право на льготы.

"Отныне четко закреплено, что не нужно предоставлять постановление военно-врачебной комиссии (ВВК), если есть решение суда об объявлении лица умершим или установлении факта гибели", - объяснили украинцам.

Уточняется, что изменения в Порядок выдачи удостоверений членов семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы, поддержал Кабинет министров (по инициативе МОУ).

Список документов для выдачи удостоверения обновили (инфографика: mod.gov.ua)

Как именно меняется процедура выдачи удостоверений

Принятое правительством постановление уточняет перечень документов, которые являются основанием для выдачи удостоверения.

Во-первых - закрепляется возможность использования решения суда об объявлении военнослужащего умершим или установлении юридического факта его гибели как полноценного основания для получения такого удостоверения.

Во-вторых - расширяются исключения насчет необходимости предоставления постановления ВВК в случаях, когда судом уже установлен факт гибели или военнослужащий объявлен умершим.

Какие документы нужны были родным защитников раньше

"Ранее существовала неоднозначность в применении норм, что создавало трудности для семей пропавших без вести военнослужащих", - рассказали в МОУ.

Так, до введенных изменений семья должна была предоставить для оформления удостоверения следующие документы:

выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава или копию такого приказа;

свидетельство о смерти или решение суда о признании безвестно отсутствующим;

документ о причинах и обстоятельствах смерти (подтверждающий, что она не была следствием совершения человеком уголовного или административного правонарушения, пребывания в состоянии опьянения или умышленного самоповреждения);

постановление ВВК (кроме случаев, когда военнослужащий пропал без вести).

"Из-за этого могли возникать проблемы, когда человек долгое время считался пропавшим без вести, семья обращалась в суд и получала решение об объявлении лица умершим или установлении юридического факта гибели", - сообщили в МОУ.

Отмечается, что после этого формально статус был уже не "пропавший без вести", поэтому для оформления удостоверения от семьи могли требовать постановление ВВК.

Хотя его физически могло не быть или получить его было сложно.

Как будет работать обновленный порядок выдачи удостоверений

Отныне, по данным МОУ, четко закреплено, что при наличии решения суда об объявлении лица умершим или установлении факта гибели постановление ВВК - не нужно.

Даже если раньше человек имел статус пропавшего без вести.

При этом требования о предоставлении выписок из приказов (или копий) и документов о причинах и обстоятельствах смерти - остаются.

"Это позволит сделать процесс оформления удостоверений более удобным для семей защитников, имеющих право на предусмотренные законодательством льготы", - подытожили в министерстве.