UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Рідкісний співочий птах зникає: в Україні починають місію порятунку

В Україні починають місію порятунку зникаючого виду птахів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українське товариство охорони птахів розпочало вкрай важливий проект. Йдеться про збереження цілого виду - очеретянки прудкої - який опинився на межі повного зникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського товариства охорони птахів.

Чим особлива очеретянка прудка

Очеретянка прудка - рідкісний співочий птах, який мігрує на гніздування до Європи з Африки, оселяючись на луках і низинних болотах.

Цей маленький птах долає величезний міграційний шлях, перетинаючи без зупинки пустелю Сахару. Проте зневоднені водно-болотні угіддя Європи лишають його без затишної домівки.

Очеретянка прудка (фото: facebook.com/BirdLifeUA)

Очеретянка прудка в Україні

Згідно з інформацією товариства охорони птахів, на гніздуванні в Україні нараховується близько 3-3,5 тисяч самців цих птахів - тобто 20% світової популяції.

Найбільша група очеретянки прудкої в нашій країні - на заплаві річки Прип'ять - на території національного природного парку "Прип'ять-Стохід".

Розповсюдження очеретянки прудкої в Україні (інфографіка: facebook.com/BirdLifeUA)

Що відомо про природоохоронний проект

Дев'ятирічний проект, який має на меті зберегти цей вид птахів, має назву LIFE4AquaticWarbler.

Він об'єднує провідних експертів з вивчення очеретянки прудкої (Acrocephalus paludicola /Aquatic warbler) та водно-болотних угідь (ключових територій для збереження цього виду).

До проекту долучились передусім: Україна, Литва, Польща, Німеччина та Угорщина.

В цілому природоохоронна програма охоплює: 

  • відновлення середовища існування птахів;
  • підтримку місцевих громад через агроекономічні рішення;
  • моніторинг та охорону ключових територій.

Більше про цю ініціативу можна дізнатись на сторінці Українського товариства охорони птахів.

Публікація товариства охорони птахів (скриншот: facebook.com/BirdLifeUA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де зимують птахи та коли повертаються в Україну.

Читайте також, чому ворони можуть нападати на людей і що з цим робити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаПрипятьТвариниПтахи