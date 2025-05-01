Рідкісний співочий птах зникає: в Україні починають місію порятунку

Чим особлива очеретянка прудка

Очеретянка прудка - рідкісний співочий птах, який мігрує на гніздування до Європи з Африки, оселяючись на луках і низинних болотах.

Цей маленький птах долає величезний міграційний шлях, перетинаючи без зупинки пустелю Сахару. Проте зневоднені водно-болотні угіддя Європи лишають його без затишної домівки.

Очеретянка прудка (фото: facebook.com/BirdLifeUA)

Очеретянка прудка в Україні

Згідно з інформацією товариства охорони птахів, на гніздуванні в Україні нараховується близько 3-3,5 тисяч самців цих птахів - тобто 20% світової популяції.

Найбільша група очеретянки прудкої в нашій країні - на заплаві річки Прип'ять - на території національного природного парку "Прип'ять-Стохід".

Розповсюдження очеретянки прудкої в Україні (інфографіка: facebook.com/BirdLifeUA)

Що відомо про природоохоронний проект

Дев'ятирічний проект, який має на меті зберегти цей вид птахів, має назву LIFE4AquaticWarbler.

Він об'єднує провідних експертів з вивчення очеретянки прудкої (Acrocephalus paludicola /Aquatic warbler) та водно-болотних угідь (ключових територій для збереження цього виду).

До проекту долучились передусім: Україна, Литва, Польща, Німеччина та Угорщина.

В цілому природоохоронна програма охоплює:

відновлення середовища існування птахів;

підтримку місцевих громад через агроекономічні рішення;

моніторинг та охорону ключових територій.

Більше про цю ініціативу можна дізнатись на сторінці Українського товариства охорони птахів.

Публікація товариства охорони птахів (скриншот: facebook.com/BirdLifeUA)