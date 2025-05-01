Редкая певчая птица исчезает: в Украине начинают миссию спасения

Чем особенна вертлявая камышевка

Вертлявая камышевка (или камышовка) - редкая певчая птица, которая мигрирует на гнездование в Европу из Африки, поселяясь на лугах и низинных болотах.

Эта маленькая птица преодолевает огромный миграционный путь, пересекая без остановки пустыню Сахару. Однако обезвоженные водно-болотные угодья Европы оставляют ее без уютного дома.

Вертлявая камышевка (фото: facebook.com/BirdLifeUA)

Вертлявая камышевка в Украине

Согласно информации общества охраны птиц, на гнездовании в Украине насчитывается около 3-3,5 тысяч самцов этих птиц - то есть 20% мировой популяции.

Самая большая группа камышевки в нашей стране - на пойме реки Припять - на территории национального природного парка "Припять-Стоход".

Распространение вертлявой камышевки в Украине (инфографика: facebook.com/BirdLifeUA)

Что известно о природоохранном проекте

Девятилетний проект, который имеет целью сохранить этот вид птиц, называется LIFE4AquaticWarbler.

Он объединяет ведущих экспертов по изучению вертлявой камышевки (Acrocephalus paludicola / Aquatic warbler) и водно-болотных угодий (ключевых территорий для сохранения этого вида).

К проекту присоединились прежде всего: Украина, Литва, Польша, Германия и Венгрия.

В целом природоохранная программа охватывает:

восстановление среды обитания птиц;

поддержку местных общин через агроэкономические решения;

мониторинг и охрану ключевых территорий.

Больше об этой инициативе можно узнать на странице Украинского общества охраны птиц.

Публикация общества охраны птиц (скриншот: facebook.com/BirdLifeUA)