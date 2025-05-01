Редкая певчая птица исчезает: в Украине начинают миссию спасения

Украинское общество охраны птиц начало крайне важный проект. Речь идет о сохранении целого вида - вертлявой камышевки - который оказался на грани полного исчезновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского общества охраны птиц.
Вертлявая камышевка (или камышовка) - редкая певчая птица, которая мигрирует на гнездование в Европу из Африки, поселяясь на лугах и низинных болотах.
Эта маленькая птица преодолевает огромный миграционный путь, пересекая без остановки пустыню Сахару. Однако обезвоженные водно-болотные угодья Европы оставляют ее без уютного дома.
Согласно информации общества охраны птиц, на гнездовании в Украине насчитывается около 3-3,5 тысяч самцов этих птиц - то есть 20% мировой популяции.
Самая большая группа камышевки в нашей стране - на пойме реки Припять - на территории национального природного парка "Припять-Стоход".
Девятилетний проект, который имеет целью сохранить этот вид птиц, называется LIFE4AquaticWarbler.
Он объединяет ведущих экспертов по изучению вертлявой камышевки (Acrocephalus paludicola / Aquatic warbler) и водно-болотных угодий (ключевых территорий для сохранения этого вида).
К проекту присоединились прежде всего: Украина, Литва, Польша, Германия и Венгрия.
В целом природоохранная программа охватывает:
Больше об этой инициативе можно узнать на странице Украинского общества охраны птиц.
Напомним, ранее мы рассказывали, где зимуют птицы и когда возвращаются в Украину.
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