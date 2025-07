Рідкісні знахідки. 5 ігор на ПК, які ви більше не знайдете в продажу

Dark Souls III (Prestige Edition)

Франшиза Dark Souls залишається однією з найбільш культових серед шанувальників консольного геймінгу. Незважаючи на суперечки про те, яка частина серії найкраща, фанати обожнюють будь-які предмети, пов'язані з грою.

Dark Souls III - фінальна частина трилогії, що вийшла в 2016 році. У ній гравці беруть на себе роль безіменного воїна, який намагається запобігти кінцю світу.

Як і попередні частини, гра робить ставку на складні битви з босами і продумане дослідження світу. У третій частині додано нові здібності та зброю, що розширюють можливості кастомізації персонажа. Гра отримала високі оцінки критиків і стала комерційно успішною. Пізніше було випущено два доповнення з новим контентом.

Особливий інтерес колекціонерів викликає Prestige Edition. Це обмежене видання включає артбук, металевий кейс, унікальну упаковку і головне - 40-сантиметрову фігуру Лорда Попелу, доступну тільки в цій версії. Навіть неповний комплект оцінюється приблизно в 782 долари, а повністю збережене видання може коштувати понад 2000 доларів.

Dark Souls III (Prestige Edition) (фото: XDA Developers)

Garage: Bad Dream Adventure

Жанр point-and-click давно асоціюється з ПК-іграми. Але якщо одні проекти стали класикою, то інші залишилися рідкісними і маловідомими. Garage: Bad Dream Adventure - сюрреалістичний хорор, випущений в Японії в 1999 році компанією Toshiba-EMI.

Лише в 2022 році гра дісталася міжнародної аудиторії - її перевидали в Steam і на мобільних пристроях.

Сюжет розповідає про хлопця на ім'я Ян, підключеного до терапевтичної машини "Garage", що створює в його свідомості ціле місто. Завдання гравця - керуючи механічним аватаром, досліджувати цей світ, розв'язувати головоломки і шукати "тінь Яна" - темну сторону його особистості.

Гра вийшла обмеженим тиражем - всього близько 3 000 копій. Сьогодні оригінальні фізичні видання стали справжнім раритетом навіть у Японії.

У 2024 році вийшло перевидання на Nintendo Switch, але саме оригінальна версія є бажаною знахідкою для колекціонерів. Тільки диск може коштувати понад 1000 доларів, а повний комплект - від 1500 до 3200 доларів. Знайти продавця - справжня удача: гра вкрай рідкісна.

Garage: Bad Dream Adventure (фото: XDA Developers)

Rockford

Rockford - аркадна гра, що вийшла на домашні ПК у 1988 році. Проект є відгалуженням серії Boulder Dash. Мета - зібрати всі скарби на рівні та дістатися до виходу, долаючи ворогів і перешкоди.

Гравцеві потрібно керувати об'єктами і враховувати обмеження за часом. Загалом у грі 20 рівнів, розбитих на 5 світів, кожен з яких додає нові механіки.

Незважаючи на простоту і вік, фізичне видання Rockford сьогодні - вкрай цінний об'єкт для колекціонерів. Звичайні копії можуть коштувати понад 1000 доларів, а повністю укомплектовані коробкові версії - до 2500 доларів і більше. На аукціонах ціна іноді доходить до 5000 доларів, що робить гру однією з найдорожчих серед ретро-аркад.

Rockford (фото: XDA Developers)

Wolfenstein 3D

До того як світ відеоігор перевернула Doom, першим хітом жанру шутерів від першої особи на ПК стала гра Wolfenstein 3D. Проект був розроблений id Software і виданий Apogee Software у 1992 році для платформи DOS.

Незважаючи на те, що це вже третя частина серії, що розпочалася ще в 1981 році, саме Wolfenstein 3D кардинально змінила жанрову спрямованість - від стелсу до динамічного екшену від першої особи.

За сюжетом гравець керує союзним шпигуном Вільямом Бласковіцем, якому належить втекти з нацистської в'язниці Замок Вольфенштейн, подолавши численні ворожі загони і босів. Гра прославилася своєю динамікою і стала фундаментом для подальшого успіху Doom.

Реліз оригінальних шести епізодів Wolfenstein 3D у роздріб відбувся в 1993 році. Пізніше, до 1998 року, вийшли додаткові епізоди. Особливу цінність для колекціонерів представляє велика коробка від Apogee Software.

Навіть неповні копії можуть коштувати близько 1400 доларів, а повний комплект з пакуванням і мануалами оцінюють у середньому в 3200 доларів, іноді значно вище.

Wolfenstein 3D (фото: XDA Developers)

Nora Princess And Stray Cat Heart

Іноді найдорожчими іграми виявляються несподівані релізи з нішевих жанрів. Саме такою є японська візуальна новела Nora Princess And Stray Cat Heart (в оригіналі - The Princess, the Stray Cat, and Matters of the Heart), випущена в 2016 році на ПК. У 2017 році проект вийшов на PlayStation Vita, а також адаптували у вигляді аніме-серіалу з 12 епізодів.

Гра належить до категорії "для дорослих", і пропонує сюжет із кількома розвилками та романтичними лініями. Користувачі обирають текстові опції, що впливають на розвиток подій, а також можуть відкрити кілька різних кінцівок - залежно від прийнятих рішень. Загалом у грі чотири основні сюжетні гілки, кожна з унікальною героїнею.

Через вузьку аудиторію проект вийшов обмеженим тиражем. Перед релізом розробники виклали безкоштовну демоверсію, а через рік випустили продовження. Саме ця обмежена кількість копій і сформувала високу ціну на оригінальні фізичні версії.

Звичайний диск без коробки може коштувати понад 3000 доларів, а повний комплект в оригінальній упаковці - від 7000 доларів і вище. Деякі лоти на аукціонах досягали ціни в 14 000 доларів, що робить гру однією з найдорожчих у своєму жанрі.

Nora Princess And Stray Cat Heart (фото: XDA Developers)