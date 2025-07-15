Редкие находки. 5 игр на ПК, которые вы больше не найдете в продаже

Игроки на ПК знают, насколько велик выбор игр и возможностей для их расширения. Хотя сейчас большинство игр выходит в цифровом формате, физические копии стали дорогими раритетами для коллекционеров.
РБК-Украина со ссылкой на XDA Developers рассказывает о 5 раритетных ПК-играх, которые невозможно купить в 2025 году.
Франшиза Dark Souls остается одной из самых культовых среди поклонников консольного гейминга. Несмотря на споры о том, какая часть серии лучшая, фанаты обожают любые предметы, связанные с игрой.
Dark Souls III - финальная часть трилогии, вышедшая в 2016 году. В ней игроки берут на себя роль безымянного воина, пытающегося предотвратить конец света.
Как и предыдущие части, игра делает ставку на сложные битвы с боссами и продуманное исследование мира. В третьей части добавлены новые способности и оружие, расширяющие возможности кастомизации персонажа. Игра получила высокие оценки критиков и стала коммерчески успешной. Позднее были выпущены два дополнения с новым контентом.
Особый интерес коллекционеров вызывает Prestige Edition. Это ограниченное издание включает артбук, металлический кейс, уникальную упаковку и главное - 40-сантиметровую фигуру Лорда Пепла, доступную только в этой версии. Даже неполный комплект оценивается примерно в 782 доллара, а полностью сохраненное издание может стоить более 2000 долларов.
Жанр point-and-click давно ассоциируется с ПК-играми. Но если одни проекты стали классикой, то другие остались редкими и малоизвестными. Garage: Bad Dream Adventure - сюрреалистический хоррор, выпущенный в Японии в 1999 году компанией Toshiba-EMI.
Лишь в 2022 году игра добралась до международной аудитории - ее переиздали в Steam и на мобильных устройствах.
Сюжет рассказывает о парне по имени Ян, подключенном к терапевтической машине "Garage", создающей в его сознании целый город. Задача игрока - управляя механическим аватаром, исследовать этот мир, решать головоломки и искать "тень Яна" - темную сторону его личности.
Игра вышла ограниченным тиражом - всего около 3 000 копий. Сегодня оригинальные физические издания стали настоящим раритетом даже в Японии.
В 2024 году вышло переиздание на Nintendo Switch, но именно оригинальная версия является желанной находкой для коллекционеров. Только диск может стоить свыше 1000 долларов, а полный комплект - от 1500 до 3200 долларов. Найти продавца - настоящая удача: игра крайне редкая.
Rockford - аркадная игра, вышедшая на домашние ПК в 1988 году. Проект является ответвлением серии Boulder Dash. Цель - собрать все сокровища на уровне и добраться до выхода, преодолевая врагов и преграды.
Игроку нужно управлять объектами и учитывать ограничение по времени. Всего в игре 20 уровней, разбитых на 5 миров, каждый из которых добавляет новые механики.
Несмотря на простоту и возраст, физическое издание Rockford сегодня - крайне ценный объект для коллекционеров. Обычные копии могут стоить свыше 1000 долларов, а полностью укомплектованные коробочные версии - до 2500 долларов и более. На аукционах цена иногда доходит до 5000 долларов, что делает игру одной из самых дорогих среди ретро-аркад.
До того как мир видеоигр перевернула Doom, первым хитом жанра шутеров от первого лица на ПК стала игра Wolfenstein 3D. Проект был разработан id Software и издан Apogee Software в 1992 году для платформы DOS.
Несмотря на то, что это уже третья часть серии, начавшейся еще в 1981 году, именно Wolfenstein 3D кардинально изменила жанровую направленность - от стелса к динамичному экшену от первого лица.
По сюжету игрок управляет союзным шпионом Вильямом Бласковицем, которому предстоит сбежать из нацистской тюрьмы Замок Вольфенштейн, преодолев многочисленные вражеские отряды и боссов. Игра прославилась своей динамикой и стала фундаментом для последующего успеха Doom.
Релиз оригинальных шести эпизодов Wolfenstein 3D в розницу состоялся в 1993 году. Позднее, до 1998 года, вышли дополнительные эпизоды. Особую ценность для коллекционеров представляет большая коробка от Apogee Software.
Даже неполные копии могут стоить около 1400 долларов, а полный комплект с упаковкой и мануалами оценивается в среднем в 3200 долларов, иногда значительно выше.
Иногда самыми дорогими играми оказываются неожиданные релизы из нишевых жанров. Именно такой является японская визуальная новелла Nora Princess And Stray Cat Heart (в оригинале - The Princess, the Stray Cat, and Matters of the Heart), выпущенная в 2016 году на ПК. В 2017 году проект вышел на PlayStation Vita, а также адаптировали в виде аниме-сериала из 12 эпизодов.
Игра относится к категории "для взрослых", и предлагает сюжет с несколькими развилками и романтическими линиями. Пользователи выбирают текстовые опции, влияющие на развитие событий, а также могут открыть несколько различных концовок - в зависимости от принятых решений. Всего в игре четыре основные сюжетные ветки, каждая с уникальной героиней.
Из-за узкой аудитории проект вышел ограниченным тиражом. Перед релизом разработчики выложили бесплатную демоверсию, а спустя год выпустили продолжение. Именно это ограниченное количество копий и сформировало высокую цену на оригинальные физические версии.
Обычный диск без коробки может стоить более 3000 долларов, а полный комплект в оригинальной упаковке - от 7000 долларов и выше. Некоторые лоты на аукционах достигали цены в 14 000 долларов, что делает игру одной из самых дорогих в своем жанре.
Вас может заинтересовать: