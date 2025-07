Редкие находки. 5 игр на ПК, которые вы больше не найдете в продаже

Dark Souls III (Prestige Edition)

Франшиза Dark Souls остается одной из самых культовых среди поклонников консольного гейминга. Несмотря на споры о том, какая часть серии лучшая, фанаты обожают любые предметы, связанные с игрой.

Dark Souls III - финальная часть трилогии, вышедшая в 2016 году. В ней игроки берут на себя роль безымянного воина, пытающегося предотвратить конец света.

Как и предыдущие части, игра делает ставку на сложные битвы с боссами и продуманное исследование мира. В третьей части добавлены новые способности и оружие, расширяющие возможности кастомизации персонажа. Игра получила высокие оценки критиков и стала коммерчески успешной. Позднее были выпущены два дополнения с новым контентом.

Особый интерес коллекционеров вызывает Prestige Edition. Это ограниченное издание включает артбук, металлический кейс, уникальную упаковку и главное - 40-сантиметровую фигуру Лорда Пепла, доступную только в этой версии. Даже неполный комплект оценивается примерно в 782 доллара, а полностью сохраненное издание может стоить более 2000 долларов.

Garage: Bad Dream Adventure

Жанр point-and-click давно ассоциируется с ПК-играми. Но если одни проекты стали классикой, то другие остались редкими и малоизвестными. Garage: Bad Dream Adventure - сюрреалистический хоррор, выпущенный в Японии в 1999 году компанией Toshiba-EMI.

Лишь в 2022 году игра добралась до международной аудитории - ее переиздали в Steam и на мобильных устройствах.

Сюжет рассказывает о парне по имени Ян, подключенном к терапевтической машине "Garage", создающей в его сознании целый город. Задача игрока - управляя механическим аватаром, исследовать этот мир, решать головоломки и искать "тень Яна" - темную сторону его личности.

Игра вышла ограниченным тиражом - всего около 3 000 копий. Сегодня оригинальные физические издания стали настоящим раритетом даже в Японии.

В 2024 году вышло переиздание на Nintendo Switch, но именно оригинальная версия является желанной находкой для коллекционеров. Только диск может стоить свыше 1000 долларов, а полный комплект - от 1500 до 3200 долларов. Найти продавца - настоящая удача: игра крайне редкая.

Rockford

Rockford - аркадная игра, вышедшая на домашние ПК в 1988 году. Проект является ответвлением серии Boulder Dash. Цель - собрать все сокровища на уровне и добраться до выхода, преодолевая врагов и преграды.

Игроку нужно управлять объектами и учитывать ограничение по времени. Всего в игре 20 уровней, разбитых на 5 миров, каждый из которых добавляет новые механики.

Несмотря на простоту и возраст, физическое издание Rockford сегодня - крайне ценный объект для коллекционеров. Обычные копии могут стоить свыше 1000 долларов, а полностью укомплектованные коробочные версии - до 2500 долларов и более. На аукционах цена иногда доходит до 5000 долларов, что делает игру одной из самых дорогих среди ретро-аркад.

Wolfenstein 3D

До того как мир видеоигр перевернула Doom, первым хитом жанра шутеров от первого лица на ПК стала игра Wolfenstein 3D. Проект был разработан id Software и издан Apogee Software в 1992 году для платформы DOS.

Несмотря на то, что это уже третья часть серии, начавшейся еще в 1981 году, именно Wolfenstein 3D кардинально изменила жанровую направленность - от стелса к динамичному экшену от первого лица.

По сюжету игрок управляет союзным шпионом Вильямом Бласковицем, которому предстоит сбежать из нацистской тюрьмы Замок Вольфенштейн, преодолев многочисленные вражеские отряды и боссов. Игра прославилась своей динамикой и стала фундаментом для последующего успеха Doom.

Релиз оригинальных шести эпизодов Wolfenstein 3D в розницу состоялся в 1993 году. Позднее, до 1998 года, вышли дополнительные эпизоды. Особую ценность для коллекционеров представляет большая коробка от Apogee Software.

Даже неполные копии могут стоить около 1400 долларов, а полный комплект с упаковкой и мануалами оценивается в среднем в 3200 долларов, иногда значительно выше.

Nora Princess And Stray Cat Heart

Иногда самыми дорогими играми оказываются неожиданные релизы из нишевых жанров. Именно такой является японская визуальная новелла Nora Princess And Stray Cat Heart (в оригинале - The Princess, the Stray Cat, and Matters of the Heart), выпущенная в 2016 году на ПК. В 2017 году проект вышел на PlayStation Vita, а также адаптировали в виде аниме-сериала из 12 эпизодов.

Игра относится к категории "для взрослых", и предлагает сюжет с несколькими развилками и романтическими линиями. Пользователи выбирают текстовые опции, влияющие на развитие событий, а также могут открыть несколько различных концовок - в зависимости от принятых решений. Всего в игре четыре основные сюжетные ветки, каждая с уникальной героиней.

Из-за узкой аудитории проект вышел ограниченным тиражом. Перед релизом разработчики выложили бесплатную демоверсию, а спустя год выпустили продолжение. Именно это ограниченное количество копий и сформировало высокую цену на оригинальные физические версии.

Обычный диск без коробки может стоить более 3000 долларов, а полный комплект в оригинальной упаковке - от 7000 долларов и выше. Некоторые лоты на аукционах достигали цены в 14 000 долларов, что делает игру одной из самых дорогих в своем жанре.

