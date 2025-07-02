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Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволення

Середа 02 липня 2025 20:00
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Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволення Популярні ігри, які не потребують потужного комп'ютера (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Не кожен ПК оснащений потужною відеокартою, але це не привід відмовлятися від нових ігор.

Про 10 проектів, які легко запустяться на слабкому залізі, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

9 Kings

Незвичайна стратегічна гра, що поєднує механіку будівництва бази з картковою системою підсилень. Гравці створюють армію, розміщуючи будівлі на обмеженому полі, а потім підсилюють її за допомогою випадкових карт, отриманих від переможених королів.

Комбінуючи будівлі та поліпшення, можна збільшувати шкоду з десятків до мільйонів. Ідеально підходить для коротких, але насичених сесій.

Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволенняСкріншот

Pipstrello and the Cursed Yoyo

Аркадна пригода в стилі класичних ігор на Game Boy Advance, натхненна The Legend of Zelda. Усі дії зав'язані на чарівний йо-йо: ним можна битися, переміщатися і вирішувати головоломки.

Яскрава графіка, музика від Еко Сімомури та харизматичні лиходії-мафіозі створюють атмосферу старого мультфільму.

Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволенняСкріншот

So to Speak

Освітня головоломка, яка допомагає вивчити базову японську лексику. Гра пропонує набагато цікавіший підхід, ніж звичні мовні додатки, а оригінальний інтерфейс робить процес запам'ятовуваним і захопливим.

Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволенняСкріншот

The Roottrees are Dead

Гравцеві належить розслідувати загадкову авіакатастрофу, в якій загинула сім'я мільярдерів. Використовуючи фальшивий інтернет кінця 90-х, аудіозаписи та документи, ви будете розкривати похмурі таємниці еліти. Оновлена версія пропонує повну озвучку і поліпшені візуальні ефекти.

Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволенняСкріншот

Cast N Chill

Медитативна риболовля в піксельній естетиці. Гра поєднує геймплей у дусі старих консолей із мальовничою атмосферою і можливістю зловити 50 видів риб (включно з 13 легендарними). Ідеальна для тих, хто цінує візуальний стиль і неспішний ритм.

Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволенняСкріншот

Wizordum

DOOM зустрічається з магією: швидкий шутер від першої особи, де замість зброї - заклинання. Гобліни, скелети, піксельна графіка і вбудований редактор рівнів роблять гру справжнім подарунком для шанувальників жанру "boomer shooter".

Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволенняСкріншот

Glass Cannon

Фізична головоломка з елементами екшену та рогалика. Мета - знищувати ворогів, використовуючи мінімальну кількість пострілів. Стратегія пострілу, рикошети і прокачування створюють ефект "одна спроба - і ще одна".

Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволенняСкріншот

Urban Myth Dissolution Center

Ретро-хоррор у стилі японських інді-ігор з елементами містики та психоделіки. Ви граєте за учня-екзорциста, який розслідує паранормальні явища. Ідеальний вибір для фанатів Doki Doki Literature Club і Control.

Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволенняСкріншот

Chronicles of the Wolf

Сайд-скролер, натхненний Castlevania: Symphony of the Night, але з перевертнями. Дія розгортається у Франції XVIII століття за часів загадкових нападів Жеводанського звіра. Класичний геймплей, візуальний лиск і знайомі "камео" порадують фанатів жанру.

Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволенняСкріншот

Desktop Survivors 98

Vampire Survivors у дусі Windows 98: знайома механіка "бігу і прокачування", але з Кліппі та зеленим пагорбом у головній ролі. Гра поєднує ностальгію за старими інтерфейсами з несподіваними ігровими елементами, пов'язаними з "програмами" тієї епохи.

Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволенняСкріншот

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