Немає потужного комп'ютера? Ці 10 ігор запустяться на ПК без відеокарти та подарують години задоволення
Не кожен ПК оснащений потужною відеокартою, але це не привід відмовлятися від нових ігор.
Про 10 проектів, які легко запустяться на слабкому залізі, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
9 Kings
Незвичайна стратегічна гра, що поєднує механіку будівництва бази з картковою системою підсилень. Гравці створюють армію, розміщуючи будівлі на обмеженому полі, а потім підсилюють її за допомогою випадкових карт, отриманих від переможених королів.
Комбінуючи будівлі та поліпшення, можна збільшувати шкоду з десятків до мільйонів. Ідеально підходить для коротких, але насичених сесій.
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Pipstrello and the Cursed Yoyo
Аркадна пригода в стилі класичних ігор на Game Boy Advance, натхненна The Legend of Zelda. Усі дії зав'язані на чарівний йо-йо: ним можна битися, переміщатися і вирішувати головоломки.
Яскрава графіка, музика від Еко Сімомури та харизматичні лиходії-мафіозі створюють атмосферу старого мультфільму.
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So to Speak
Освітня головоломка, яка допомагає вивчити базову японську лексику. Гра пропонує набагато цікавіший підхід, ніж звичні мовні додатки, а оригінальний інтерфейс робить процес запам'ятовуваним і захопливим.
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The Roottrees are Dead
Гравцеві належить розслідувати загадкову авіакатастрофу, в якій загинула сім'я мільярдерів. Використовуючи фальшивий інтернет кінця 90-х, аудіозаписи та документи, ви будете розкривати похмурі таємниці еліти. Оновлена версія пропонує повну озвучку і поліпшені візуальні ефекти.
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Cast N Chill
Медитативна риболовля в піксельній естетиці. Гра поєднує геймплей у дусі старих консолей із мальовничою атмосферою і можливістю зловити 50 видів риб (включно з 13 легендарними). Ідеальна для тих, хто цінує візуальний стиль і неспішний ритм.
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Wizordum
DOOM зустрічається з магією: швидкий шутер від першої особи, де замість зброї - заклинання. Гобліни, скелети, піксельна графіка і вбудований редактор рівнів роблять гру справжнім подарунком для шанувальників жанру "boomer shooter".
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Glass Cannon
Фізична головоломка з елементами екшену та рогалика. Мета - знищувати ворогів, використовуючи мінімальну кількість пострілів. Стратегія пострілу, рикошети і прокачування створюють ефект "одна спроба - і ще одна".
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Urban Myth Dissolution Center
Ретро-хоррор у стилі японських інді-ігор з елементами містики та психоделіки. Ви граєте за учня-екзорциста, який розслідує паранормальні явища. Ідеальний вибір для фанатів Doki Doki Literature Club і Control.
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Chronicles of the Wolf
Сайд-скролер, натхненний Castlevania: Symphony of the Night, але з перевертнями. Дія розгортається у Франції XVIII століття за часів загадкових нападів Жеводанського звіра. Класичний геймплей, візуальний лиск і знайомі "камео" порадують фанатів жанру.
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Desktop Survivors 98
Vampire Survivors у дусі Windows 98: знайома механіка "бігу і прокачування", але з Кліппі та зеленим пагорбом у головній ролі. Гра поєднує ностальгію за старими інтерфейсами з несподіваними ігровими елементами, пов'язаними з "програмами" тієї епохи.
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