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Battlefield під загрозою. Нова частина гри може стати найбільш провальною в історії франшизи

П'ятниця 04 липня 2025 12:20
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Battlefield під загрозою. Нова частина гри може стати найбільш провальною в історії франшизи Проект уже називають найпроблемнішим і найдорожчим в історії франшизи (фото: Concept Art)
Автор: Павло Колеснік

Наступна частина легендарної серії шутерів Battlefield від EA може вийти навесні 2026 року, проте розробка проекту, як повідомляється, супроводжується серйозними труднощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget.

Що відомо

За інформацією видання Ars Technica, внутрішня команда стикається із завищеними очікуваннями керівництва і нереалістичними цілями. Усередині компанії гру називають за кодом Glacier.

За даними джерел, в EA спочатку розраховували, що нова Battlefield зможе змагатися з такими гігантами, як Call of Duty і Fortnite, і навіть ставили амбітну мету - досягти аудиторії в 100 мільйонів гравців.

Однак самі розробники називають це малоймовірним. Для порівняння: Battlefield 2042 зуміла залучити лише 22 млн гравців, а в найуспішнішу гру серії, першу Battlefield, зіграли максимум близько 30 млн осіб.

Для досягнення такої планки в EA вирішили впровадити популярні бізнес-моделі: зробити гру безкоштовною і включити в неї королівську битву, а також шестигодинну сюжетну кампанію. Але реалізація цих ідей виявилася непростою.

Студію Ridgeline, яка працювала над одиночною кампанією, закрили ще у 2024 році після двох років роботи - співробітники вважали поставлені цілі недосяжними. Зараз сюжетний режим намагаються реалізувати три інші студії EA - Criterion, DICE і Motive, але їм довелося починати розробку з нуля. Це єдиний компонент гри, який досі не досяг навіть альфа-версії.

Проект уже називають найдорожчим в історії франшизи. Якщо у 2023 році його бюджет оцінювали в 400 мільйонів доларів, то зараз ця сума, за даними інсайдерів, "значно перевищена".

З огляду на складність розробки і зміну команд, залишається під питанням, чи встигне EA випустити Battlefield у заплановані терміни. Джерела не виключають, що у фінальній версії може бути урізано безліч заявлених функцій і контенту.

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