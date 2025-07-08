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8 ігор на ПК, заради яких варто забути про PlayStation

Вівторок 08 липня 2025 19:50
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8 ігор на ПК, заради яких варто забути про PlayStation Ексклюзивні ігри, які розкриваються тільки на ПК (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Платформи для ігор пропонують різні можливості та досвід. Деякі проекти розкриваються краще саме на ПК завдяки технічним особливостям і підтримці модифікацій.

Про вісім ігор, які доступні і найповніше реалізовані на персональних комп'ютерах, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт XDA Developers, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Black Mesa

Black Mesa - еталонний спосіб познайомитися з легендарним Half-Life. Проект, створений фанатами, являє собою повноцінний ремейк гри, що змінила індустрію, і робить це з вражаючим успіхом.

Розширені рівні, повністю перероблені локації, поліпшений ШІ, новий акторський склад і оригінальний саундтрек - все це працює на базі Source-движка, що вичавлює максимум зі своїх можливостей.

Black Mesa - не ремастер, а саме ремейк, що зберігає дух і чарівність оригіналу. Вражає той факт, що цей проект розроблений не студією з мільйонним бюджетом, а ентузіастами. Рівень опрацювання перевершує безліч AAA-ремастерів останніх років.

8 ігор на ПК, заради яких варто забути про PlayStationBlack Mesa (фото: XDA Developers)

GTFO

GTFO вперше представили на The Game Awards у 2017 році - похмурий кооперативний хорор-шутер від 10 Chambers одразу привернув увагу геймерів, всерйоз захоплених атмосферними іграми. Незважаючи на інтерес, інформації про консольну версію не надходило.

Через вісім років зрозуміло: GTFO - винятково ПК-гра, створена для платформи, де жанр хорор-кооперативу тільки починав формуватися.

8 ігор на ПК, заради яких варто забути про PlayStationGTFO (фото: XDA Developers)

Valorant

Запуск Valorant у червні 2020 року пройшов повз багатьох консольних геймерів: тоді увага була зосереджена на Fortnite, Warzone та однокористувацьких блокбастерах на кшталт The Last of Us Part II.

Однак на ПК новий шутер від Riot Games здобув шалену популярність - плавний геймплей, впізнаваний візуальний стиль і безкоштовний доступ зробили свою справу.

Незважаючи на те, що сесій у Valorant було чимало, з часом увага переключилася на GTFO. Поступово інтерес до змагальних шутерів із перевантаженим інтерфейсом згас.

Проте спогади про Valorant залишилися теплими, особливо тепер, коли в серпні 2024 року гра, нарешті, дісталася консолей.

8 ігор на ПК, заради яких варто забути про PlayStationValorant (фото: XDA Developers)

Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive вийшла у 2012 році і швидко закріпила статус одного з найвпливовіших тактичних шутерів свого часу. Незважаючи на ранній реліз, гра довго залишалася для багатьох недоступною через відсутність потужного ПК.

CS:GO стала не просто грою, а культурним явищем, де кожен матч - це напружена битва, а кожна перемога - результат командної роботи та майстерності.

Особлива атмосфера створюється і завдяки неформальним веселощам у приватних серверах, де експерименти з ігровими механіками часом призводять до несподіваних відкриттів.

8 ігор на ПК, заради яких варто забути про PlayStationCounter-Strike: Global Offensive (фото: XDA Developers)

Модифікований Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim - одна з найзначущіших RPG свого часу, однак саме версія для ПК відкриває її справжній потенціал. Навіть Special Edition на PS4 не здатна передати весь масштаб модифікацій, доступних на ПК.

Справжня "моддінг-просвіта" починається не з пресетів і збережень із майстерні, а з ручного встановлення сотень гігів ENB-фільтрів, перероблених навичок, збройових паків і тотальної трансформації ігрового світу.

8 ігор на ПК, заради яких варто забути про PlayStationThe Elder Scrolls V: Skyrim (фото: XDA Developers)

The Witcher (2007)

Перша частина "Відьмака" залишається недооціненою, але винятково цінною сторінкою в історії RPG, і донині недоступною на консолях. Після приголомшливого успіху The Witcher 3 і його доповнень інтерес до витоків франшизи закономірний.

Однак оригінальна гра - це випробування не для всіх: архаїчна бойова система, сумнівний ритм і болотна локація на десятки годин можуть відштовхнути.

Проте, через роки, багатьом вдалося оцінити цю ПК-ексклюзивну класику. Наявність часу і терпіння стає вирішальним фактором.

8 ігор на ПК, заради яких варто забути про PlayStationThe Witcher (2007) (фото: XDA Developers)

Escape the Backrooms

З початком раннього доступу в серпні 2022 року Escape the Backrooms закріпив за собою статус головного багатокористувацького хорору на ПК. Побудована на Unreal Engine 4, гра бере за основу інтернет-легенди про "закулісся" (backrooms) - і перетворює їх на напружену кооперативну виживалку.

Естетика глітчів, відчуття втрати орієнтиру і постійна напруга забезпечують унікальну атмосферу.

Спільний геймплей, що підігрівається хайпом на Twitch і YouTube, зробив Escape the Backrooms одним із найпомітніших представників жанру. Незважаючи на велику кількість ігор на цю тему, саме цей проект став каталізатором тренда.

8 ігор на ПК, заради яких варто забути про PlayStationEscape the Backrooms (фото: XDA Developers)

Lethal Company

Lethal Company став справжнім проривом 2023 року в жанрі кооперативного хорору. Унікальний візуальний стиль із плакатною фільтрацією, непередбачувані монстри і фірмова атмосфера космічної безвиході роблять проект незабутнім.

Гравці беруть на себе роль збирачів брухту, які вирушають на занедбані місяці, де кожен вихід - ризикована операція.

Навіть смерть у цій грі не стає на заваді веселощам - від абсурдних ситуацій до спонтанних зрад всередині команди. При цьому гра легко запускається навіть на слабких ПК, завдяки оптимізації та мінімалістичному оформленню.

8 ігор на ПК, заради яких варто забути про PlayStationLethal Company (фото: XDA Developers)

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