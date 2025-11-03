ua en ru
На річці Нарва був помічений катер із прапором ПВК "Вагнер": реакція уряду Естонії

Естонія, Понеділок 03 листопада 2025 01:11
На річці Нарва був помічений катер із прапором ПВК "Вагнер": реакція уряду Естонії Фото: катер із прапором ПВК "Вагнер" (МЗС Естонії)
Автор: Марина Балабан

Другого листопада річкою Нарва проплив катер російської прикордонної служби під прапором приватної військової групи "Вагнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни.

Голова МЗС Естонії повідомив, що має інформацію, а також фото- та відеодокази того, що другого листопада Нарвою пройшов російський прикордонний катер із закріпленим на ньому прапором приватної військової компанії "Вагнер".

"Ми можемо лише здогадуватися, чи дух кухаря Пригожина все ще живий у Росії, чи команда "Вагнера" знову намагається захопити Москву, чи цього разу вони націлилися на Санкт-Петербург?" - прокоментував міністр.

Він також додав: все, що відбувається на річці Нарва, перебуває під контролем естонської сторони.

"Це видовище, однак, підтверджує той факт, що "залізна" система Росії дає тріщину через розв'язану нею агресивну війну і постійний тиск із боку Заходу", - зазначив він.

ПВК "Вагнер" після смерті Пригожина

Після смерті Євгена Пригожина у серпні 2023 року частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.

За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів: "вагнерівці", які підписали контракт з Міністерством оборони РФ чи Росгвардією, продовжують свою службу або в збройних силах країни-агресора, або в інших приватних компаніях.

Також відбулося переформатування групи "Вагнера" в інших країнах, де вони були залучені, насамперед в Африці, на Близькому Сході - в Сирії та Лівії.

