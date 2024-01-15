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У ГУР розповіли, що стало з ПВК "Вагнера"

Укрїна , Понеділок 15 січня 2024 13:35
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У ГУР розповіли, що стало з ПВК "Вагнера" Фото: у ГУР України розповіли про зміни у ПВК Вагнер (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Уляна Безпалько
Експерт: Вадим Скібіцький

Всі угрупування російської ПВК "Вагнер" переформатовані. Наразі одна частина їх знаходиться в підпорядкуванні ЗС РФ, інша - вступила до аналогічних приватних компаній.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Вже створено багато так званих приватних військових компаній, які знаходяться і під контролем міністерства оборони Росії, і під контролем росгвардії", - розповів він.

За інформацією Скібіцького, ті "вагнерівці", які підписали контракт з Міністерством оборони РФ чи Росгвардією, продовжують свою службу або в збройних силах країни-агресора, або в інших приватних компаніях.

"Також відбулося переформатування групи "Вагнера" в інших країнах, де вони були залучені, насамперед в Африці, на Близькому Сході - в Сирії, в Лівії", - зазначив представник ГУР.

Він зауважив, що наразі у даних країнах ПВК "Вагнера", як такого, вже немає.

"Там діють інші приватні військової кампанії. Вони контролюються російським міністерством оборони", - підсумував Скібіцький.

ПВК "Вагнер" після смерті Пригожина

Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.

За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.

Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

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ПВК Вагнера
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