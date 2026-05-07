Rheinmetall підсилюється у Чорному морі та купує корабельню в Румунії

06:19 07.05.2026 Чт
2 хв
Великий виробник зброї хоче будувати там військові кораблі
aimg Пилип Бойко
Фото: корабельня Mangalia в Румунії (Скриншот)

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує придбати суднобудівну корабельню Mangalia у Румунії для розширення морського виробництва. Партнером у цій угоді виступає світовий лідер морських перевезень MSC Mediterranean Shipping Company.

Очікується, що Rheinmetall та MSC отримають контрольний пакет акцій, а держава планує зберегти за собою лише невелику частку інвестицій. Минулого місяця корабельню офіційно визнали неплатоспроможною. Зараз її активи оцінюють у 87 мільйонів євро.

Навіщо Rheinmetall купую корабельню

Для німецького гіганта цей крок є логічним продовженням експансії. Раніше Rheinmetall вже придбав корабельню NVL у групи Luerssen. Компанія стрімко нарощує свою присутність у морському сегменті оборони.

Нова угода дозволить інтегрувати сучасні системи озброєння безпосередньо у процес будівництва суден.

Від патрульних катерів до круїзних лайнерів

Амбіції інвесторів виходять далеко за межі поточних військових контрактів. Rheinmetall вже має замовлення на чотири кораблі для румунського флоту. Йдеться про два патрульні катери для відкритого моря. Проте німці дивляться значно ширше.

"Відродження корабельні в Мангалії має стратегічне значення", - зазначає Rheinmetall. "Відновлення роботи, як очікується, матиме значний позитивний вплив на регіон, сприяючи стабільності та розвитку місцевого бізнес-середовища".

Плани інвесторів включають:

1. Перетворення Румунії на великий європейський центр суднобудування.
2. Створення робочих місць для кількох тисяч фахівців.
3. Ремонт та обслуговування військових суден НАТО.
4. Будівництво комерційних кораблів, включаючи буксири.

Міністр оборони Румунії підтвердив, що уряд надасть землю та наявні активи для нового партнерства. Розподіл ролей у тандемі інвесторів чіткий. Rheinmetall відповідатиме за військові технології, а MSC візьме на себе комерційний напрямок.

Компанія MSC вже запропонувала уряду схему швидкого фінансування. Вони готові оплатити ремонтні роботи наперед. Це дозволить корабельні терміново найняти персонал та запустити процеси.

Що ще нового про Rheinmetall

Нещодавно Rheinmetall показала дрон, який уже міг таємно воювати в Україні. Безпілотник FV-014 здатен уражати цілі на відстані до 100 км. Цей новий дрон-камікадзе масою близько 20 кг оснащений комбінованою кумулятивно-уламковою бойовою частиною, що здатна пробивати до 600 мм броні.

Раніше стало відомо, що компанія отримала ділянку для будівництва збройового заводу безпосередньо в Україні, де планують виробляти боєприпаси та бронетехніку.

Також концерн визначив чіткі терміни передачі Збройним силам України нових партій військової допомоги, що включають засоби ППО та снаряди.

