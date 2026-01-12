Rheinmetall назвав терміни передачі Україні перших БМП Lynx
Україна має отримати перші бойові машини піхоти Lynx KF41 на початку 2026 року. Йдеться про п’ять БМП, постачання яких фінансується урядом Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оборонної корпорації Rheinmetall.
Як зазначили в компанії, відповідний контракт було підписано у грудні 2025 року. Вартість замовлення перших п’яти бойових машин становить "суму на рівні двозначних мільйонів євро", його фінансує Німеччина.
Постачання здійснюється в межах підтримки обороноздатності України.
"Рішення на користь Lynx KF41 було ухвалене після ретельних випробувань цієї бойової машини піхоти наступного покоління. БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance та будуть спеціально сконфігуровані для збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
У Rheinmetall також зазначили, що наступним кроком є закупівля додаткових партій, включаючи виробництво в Україні
Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер наголосив, що компанія вдячна Україні за довіру, а уряду Німеччини - за підтримку.
За його словами, це замовлення підтверджує довгострокову участь Rheinmetall у підтримці України.
У компанії підкреслили, що Lynx KF41 розроблявся з урахуванням сучасних і майбутніх вимог до бойових машин піхоти.
БМП має модульну конструкцію, відкриту електронну архітектуру та найбільший захищений внутрішній об’єм у своєму класі.
Завдяки масштабованій концепції ваги, сучасним системам захисту та потужній силовій установці машина поєднує високу мобільність із максимальним рівнем безпеки, а також забезпечує підвищену ергономіку для екіпажу під час тривалих бойових завдань.
Що таке БМП Lynx
Lynx (з англ. - "рись) - це гусенична платформа, розробки та виробництва німецької компанії Rheinmetall.
Має дві основні модифікації. KF31 (від нім. Kettenfahrzeug - "гусенична машина") була вперше представлена у 2016 році на виставці Eurosatory. Модернізовану та важчу версію KF41 представили у 2018-му.
Бойову машину піхоти Lynx розробили для участі в інтенсивних бойових діях. БМП має дві основні модифікації: 38-тонну KF31, що може розвивати швидкість 65 км/год та більш потужну KF41, що її власне й виготовлятимуть в Україні. 41-ша "рись" розганяється до 70 км/год, маючи масу до 50 тонн, залежно від комплектації.
Lynx має потужну броню, яка захищає від стрілецької зброї, уламків та деяких видів вибухів. Це дозволяє солдатам безпечно пересуватися в зоні бойових дій.
Ця БМП оснащена різними видами зброї, зокрема автоматичними гарматами та кулеметами. Це дозволяє їй ефективно боротися з піхотою ворога та легкоброньованою технікою.
Вона також має сучасні системи навігації, зв'язку, управління вогнем.
Lynx відзначається своєю швидкістю пересування по різних типах місцевості, що робить її ефективною для логістики солдат в умовах активних бойових дій.
Нагадаємо, Rheinmetall уже передав Україні новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx. Це сталося наприкінці 2024 року.
Варто додати, що 12 червня минулого року тоді ще міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що до кінця року Україна і Rheinmetall спільно випустять першу БМП Lynx. Інформації про це поки що не було.