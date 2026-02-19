ua en ru
Секретна зброя: Rheinmetall показав дрон, який уже міг таємно воювати в Україні (відео)

Німеччина, Четвер 19 лютого 2026 21:40
UA EN RU
Секретна зброя: Rheinmetall показав дрон, який уже міг таємно воювати в Україні (відео) Фото: Rheinmetall представив відео випробувань нового ударного безпілотника FV-014 (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Німецький концерн Rheinmetall офіційно представив відео випробувань нового ударного безпілотника FV-014. Дрон здатний уражати цілі на відстані до 100 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Можливості та характеристики FV-014

Новий дрон-камікадзе масою близько 20 кг оснащений комбінованою кумулятивно-уламковою бойовою частиною, що здатна пробивати до 600 мм броні.

Основні технічні параметри апарату включають:

  • дальність польоту - до 100 км (при дальності зв'язку 60 км);
  • тривалість перебування у повітрі - 70 хвилин;
  • особливості конструкції - фасетований корпус для зниження радіолокаційної помітності та електродвигун.

Безпілотник запускається з транспортно-пускового контейнера за допомогою реактивного двигуна.

Розробники заявляють, що FV-014 може працювати у складі "рою", коли один оператор керує групою дронів, а також виконувати завдання в умовах відсутності сигналу GPS.

Випробування в Україні та інтерес НАТО

Під час демонстрації для однієї з країн НАТО дрон імітував різні операційні сценарії та атаку на ціль.

Хоча офіційно місце попередніх випробувань не розголошується, представники Rheinmetall раніше зазначали, що апарат уже перевірений у боях.

Оскільки Україна є єдиним місцем активного застосування такої техніки проти сучасних засобів РЕБ, експерти припускають, що FV-014 таємно випробовували саме на українському фронті.

Допомога Rheinmetall Україні

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall є одним із ключових партнерів України у сфері озброєнь. Раніше стало відомо, що компанія отримала ділянку для будівництва збройового заводу безпосередньо в Україні, де планують виробляти боєприпаси та бронетехніку.

Також концерн визначив чіткі терміни передачі Збройним силам України нових партій військової допомоги, що включають засоби ППО та снаряди. Зокрема, Україна має отримати від Rheinmetall сучасні системи протиповітряної оборони для захисту неба від ворожих дронів та ракет.

Крім того, очільник концерну Армін Паппергер неодноразово висловлювався щодо безпекової ситуації в Європі. Зокрема, він оцінив шанси на досягнення миру в Україні, наголосивши на необхідності довгострокової підтримки Києва для стримування агресії.

Україна Rheinmetall Дрони
