Rheinmetall усиливается в Черном море и покупает верфь в Румынии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует приобрести судостроительную верфь Mangalia в Румынии для расширения морского производства. Партнером в этой сделке выступает мировой лидер морских перевозок MSC Mediterranean Shipping Company.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профессиональный морской портал The Maritime Executive.
Ожидается, что Rheinmetall и MSC получат контрольный пакет акций, а государство планирует сохранить за собой лишь небольшую долю инвестиций. В прошлом месяце верфь официально признали неплатежеспособной. Сейчас ее активы оценивают в 87 миллионов евро.
Для немецкого гиганта этот шаг является логическим продолжением экспансии. Ранее Rheinmetall уже приобрел верфь NVL у группы Luerssen. Компания стремительно наращивает свое присутствие в морском сегменте обороны.
Новое соглашение позволит интегрировать современные системы вооружения непосредственно в процесс строительства судов.
Амбиции инвесторов выходят далеко за пределы текущих военных контрактов. Rheinmetall уже имеет заказ на четыре корабля для румынского флота. Речь идет о двух патрульных катерах для открытого моря. Однако немцы смотрят значительно шире.
"Возрождение верфи в Мангалии имеет стратегическое значение", - отмечает Rheinmetall. "Возобновление работы, как ожидается, окажет значительное положительное влияние на регион, способствуя стабильности и развитию местной бизнес-среды".
Планы инвесторов включают:
1. Превращение Румынии в крупный европейский центр судостроения.
2. Создание рабочих мест для нескольких тысяч специалистов.
3. Ремонт и обслуживание военных судов НАТО.
4. Строительство коммерческих кораблей, включая буксиры.
Министр обороны Румынии подтвердил, что правительство предоставит землю и имеющиеся активы для нового партнерства. Распределение ролей в тандеме инвесторов четкое. Rheinmetall будет отвечать за военные технологии, а MSC возьмет на себя коммерческое направление.
Компания MSC уже предложила правительству схему быстрого финансирования. Они готовы оплатить ремонтные работы наперед. Это позволит верфи срочно нанять персонал и запустить процессы.
