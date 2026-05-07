Война в Украине

Rheinmetall усиливается в Черном море и покупает верфь в Румынии

06:19 07.05.2026 Чт
2 мин
Крупный производитель оружия хочет строить там военные корабли
aimg Филипп Бойко
Фото: верфь Mangalia в Румынии (Скриншот)

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует приобрести судостроительную верфь Mangalia в Румынии для расширения морского производства. Партнером в этой сделке выступает мировой лидер морских перевозок MSC Mediterranean Shipping Company.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профессиональный морской портал The Maritime Executive.

Читайте также: Гендиректор Rheinmetall открестился от скандала с "домохозяйками" и украинскими дронами

Ожидается, что Rheinmetall и MSC получат контрольный пакет акций, а государство планирует сохранить за собой лишь небольшую долю инвестиций. В прошлом месяце верфь официально признали неплатежеспособной. Сейчас ее активы оценивают в 87 миллионов евро.

Зачем Rheinmetall покупаю верфь

Для немецкого гиганта этот шаг является логическим продолжением экспансии. Ранее Rheinmetall уже приобрел верфь NVL у группы Luerssen. Компания стремительно наращивает свое присутствие в морском сегменте обороны.

Новое соглашение позволит интегрировать современные системы вооружения непосредственно в процесс строительства судов.

От патрульных катеров до круизных лайнеров

Амбиции инвесторов выходят далеко за пределы текущих военных контрактов. Rheinmetall уже имеет заказ на четыре корабля для румынского флота. Речь идет о двух патрульных катерах для открытого моря. Однако немцы смотрят значительно шире.

"Возрождение верфи в Мангалии имеет стратегическое значение", - отмечает Rheinmetall. "Возобновление работы, как ожидается, окажет значительное положительное влияние на регион, способствуя стабильности и развитию местной бизнес-среды".

Планы инвесторов включают:

1. Превращение Румынии в крупный европейский центр судостроения.
2. Создание рабочих мест для нескольких тысяч специалистов.
3. Ремонт и обслуживание военных судов НАТО.
4. Строительство коммерческих кораблей, включая буксиры.

Министр обороны Румынии подтвердил, что правительство предоставит землю и имеющиеся активы для нового партнерства. Распределение ролей в тандеме инвесторов четкое. Rheinmetall будет отвечать за военные технологии, а MSC возьмет на себя коммерческое направление.

Компания MSC уже предложила правительству схему быстрого финансирования. Они готовы оплатить ремонтные работы наперед. Это позволит верфи срочно нанять персонал и запустить процессы.

Что еще нового о Rheinmetall

Недавно Rheinmetall показала дрон, который уже мог тайно воевать в Украине. Беспилотник FV-014 способен поражать цели на расстоянии до 100 км. Этот новый дрон-камикадзе массой около 20 кг оснащен комбинированной кумулятивно-осколочной боевой частью, которая способна пробивать до 600 мм брони.

Ранее стало известно, что компания получила участок для строительства оружейного завода непосредственно в Украине, где планируют производить боеприпасы и бронетехнику.

Также концерн определил четкие сроки передачи Вооруженным силам Украины новых партий военной помощи, включающих средства ПВО и снаряды.

