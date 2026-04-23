Гендиректор Rheinmetall відхрестився від скандалу з "домогосподарками" та українськими дронами

21:42 23.04.2026 Чт
Багато хто був обурений таким висловлюванням глави оборонного гіганта
aimg Анастасія Никончук
Гендиректор Rheinmetall відхрестився від скандалу з "домогосподарками" та українськими дронами Фото: Армін Паппергер (GettyImages)

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що його слова про українські дрони були спотворені та вирвані з контексту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Deutsche Welle.

Читайте також: Зеленський жорстко відповів главі Rheinmetall про "домогосподарок" і дрони

Скандал навколо публікації

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю німецькому телеканалу ntv 22 квітня прокоментував резонанс, що виник після публікації в журналі The Atlantic від 27 березня.

Тоді видання поширило розмову з топ-менеджером, де йому приписали висловлювання про те, що розробка дронів в Україні нібито не є інновацією, а виконується "українськими домогосподарками", які друкують деталі на 3D-принтерах удома.

Позиція глави концерну

За словами Паппергера, його тези були подані без перевірки і в спотвореному вигляді. Він наголосив, що в розмові йшлося про три окремі твердження: компанія не виробляє квадрокоптерів і не планує цим займатися, її дрони збираються за принципом Click and Play, а українські сім'ї об'єднують зусилля для допомоги.

"Ми мали три тези. Це були: Rheinmetall не робить квадрокоптери і не робитиме їх у майбутньому. Наші дрони збираються за принципом Click and Play, як у Lego. І: Українські родини допомагають усі разом. Це все було пов'язано абсолютно інакше", - пояснив він.

Реакція української сторони

Паппергер також зазначив, що вже спілкувався з низкою українських політиків. За його словами, після роз'яснень вони погодилися, що спочатку ситуація була сприйнята "повністю неправильно".

Нагадуємо, що в німецькому концерні Rheinmetall заявили, що високо оцінюють рівень українських розробок і підкреслюють своє захоплення інноваціями країни. Це прозвучало на тлі резонансу, що виник раніше після слів генерального директора компанії, який, коментуючи тему виробництва дронів, порівняв цей процес із "грою в Lego".

Зазначимо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall оприлюднив кадри випробувань нового ударного безпілотника FV-014. Згідно з представленими даними, апарат розрахований на ураження цілей на дистанції до 100 кілометрів.

ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським