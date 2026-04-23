Гендиректор Rheinmetall відхрестився від скандалу з "домогосподарками" та українськими дронами

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що його слова про українські дрони були спотворені та вирвані з контексту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Deutsche Welle.

Скандал навколо публікації

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю німецькому телеканалу ntv 22 квітня прокоментував резонанс, що виник після публікації в журналі The Atlantic від 27 березня.

Тоді видання поширило розмову з топ-менеджером, де йому приписали висловлювання про те, що розробка дронів в Україні нібито не є інновацією, а виконується "українськими домогосподарками", які друкують деталі на 3D-принтерах удома.

Позиція глави концерну

За словами Паппергера, його тези були подані без перевірки і в спотвореному вигляді. Він наголосив, що в розмові йшлося про три окремі твердження: компанія не виробляє квадрокоптерів і не планує цим займатися, її дрони збираються за принципом Click and Play, а українські сім'ї об'єднують зусилля для допомоги.

"Ми мали три тези. Це були: Rheinmetall не робить квадрокоптери і не робитиме їх у майбутньому. Наші дрони збираються за принципом Click and Play, як у Lego. І: Українські родини допомагають усі разом. Це все було пов'язано абсолютно інакше", - пояснив він.

Реакція української сторони

Паппергер також зазначив, що вже спілкувався з низкою українських політиків. За його словами, після роз'яснень вони погодилися, що спочатку ситуація була сприйнята "повністю неправильно".