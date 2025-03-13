Rheinmetall готовий допомогти з озброєнням для миротворців в Україні

Концерн Rheinmetall готовий запропонувати власну продукцію в рамках забезпечення міжнародної миротворчої місії після завершення повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергера, якого цитує на Deutsche Welle (DW).

Як приклад Паппергер назвав поставку німецької танкової бригади в Литві, розгортання якої має завершитись до 2027-го. За його словами, мова може йти "насамперед про танки та броньовані автомобілі". Зокрема згадав про засоби радіоелектронної боротьби, а також розвідувальні дрони, які можуть знадобитись для контролю тиші на лінії розмежування. У зв'язку з цим він також назвав розвідувальні супутники, в які наразі інвестує концерн.

DW також нагадує, що про готовність відправити до України миротворців вже заявляла низка європейських країн: Британія, Франція, Данія й Швеція.

Під час пресконференції Паппергер зауважив, що наразі конкретні розмови про забезпечення миротворців не ведуться. Втім, Rheinmetall може запропонувати "понад 2000 найменувань".

Миротворча місія ЄС в Україні

Наприкінці лютого у ЗМІ з'явилась інформація про те, що країни Європи можуть відправити в Україну контингент чисельністю 30 тисяч військових. Миротворці будуть розміщені для захисту об'єктів критичної інфраструктури у тилу. Втім, як вважають експерти, для ефективного примушування Росії до миру необхідна більша кількість бійців.

Голова Білого дому Дональд Трамп зазначав, що питання відправки миротворців повинні взяти на себе країни Європи.

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