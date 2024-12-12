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Трамп хоче, щоб Європа грала головну роль в безпеці України і тисла на Китай, - WSJ

Четвер 12 грудня 2024 21:27
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Трамп хоче, щоб Європа грала головну роль в безпеці України і тисла на Китай, - WSJ Фото: Президент США Дональд Трамп висловився стосовно миротворчої місії в Україні та тиску на Китай (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Колишній президент США Дональд Трамп висловив своє бачення вирішення конфлікту в Україні. Він запропонував європейським країнам взяти на себе провідну роль та відправити миротворців в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Під час зустрічей із лідерами Франції та України Трамп заявив про бажання бачити європейські війська, які могли б виконувати функцію моніторингу припинення вогню на території України.

На думку Трампа, захист і підтримка України мають стати пріоритетом для європейських держав.

Він наголосив, що Сполучені Штати готові підтримувати досягнуті домовленості, однак пряме залучення американських військових не планується.

Трамп також звернув увагу на важливість використання європейського впливу для тиску на Китай із метою завершення російської агресії.

Серед запропонованих ним інструментів - введення торгівельних тарифів проти Китаю, якщо Пекін відмовиться сприяти мирному врегулюванню.

Миротворці в Україні

Обговорення миротворчої місії в Україні перебуває на початкових етапах. Попри публічні заяви політиків різних країн про потенційне розгортання міжнародного контингенту, конкретних рішень чи механізмів наразі немає.

Раніше у коментарі РБК-Ураїна політолог розповів, скільки країн можуть увійти до коаліції миротворців в Україні.

Також він зазначив, що західні експерти припустили їх орієнтовну чисельність, яка може сягати 40 тисяч осіб.

Детальніше про те, що відомо наразі про організацію миротворчої місії та чи погодиться Росія на присутність іноземних сил в Україні, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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