ua en ru
Чт, 13 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Rheinmetall готов помочь с вооружением для миротворцев в Украине

Четверг 13 марта 2025 09:25
UA EN RU
Rheinmetall готов помочь с вооружением для миротворцев в Украине Фото: Армин Паппергер, глава компании Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Концерн Rheinmetall готов предложить собственную продукцию в рамках обеспечения международной миротворческой миссии после завершения полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергера, которого цитирует на Deutsche Welle (DW).

Во время пресс-конференции Паппергер отметил, что пока конкретные разговоры об обеспечении миротворцев не ведутся. Впрочем, Rheinmetall может предложить "более 2000 наименований".

DW также напоминает, что о готовности отправить в Украину миротворцев уже заявлял ряд европейских стран: Великобритания, Франция, Дания и Швеция.

В качестве примера Паппергер назвал поставку немецкой танковой бригады в Литву, развертывание которой должно завершиться до 2027-го. По его словам, речь может идти "прежде всего о танках и бронированных автомобилях". В частности упомянул о средствах радиоэлектронной борьбы, а также разведывательных дронах, которые могут понадобиться для контроля тишины на линии разграничения. В связи с этим он также назвал разведывательные спутники, в которые сейчас инвестирует концерн.

Миротворческая миссия ЕС в Украине

В конце февраля в СМИ появилась информация о том, что страны Европы могут отправить в Украину контингент численностью 30 тысяч военных. Миротворцы будут размещены для защиты объектов критической инфраструктуры в тылу. Впрочем, как считают эксперты, для эффективного принуждения России к миру необходимо большее количество бойцов.

Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что вопрос отправки миротворцев должны взять на себя страны Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Россияне, вероятно, казнили по меньшей мере 5 украинских пленных, - омбудсмен
Россияне, вероятно, казнили по меньшей мере 5 украинских пленных, - омбудсмен
DAILY
Психолог 3 ОШБр Анна Денисова: За классными штурмами кроется невыразимая боль и потеря здоровья
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Психолог 3 ОШБр Анна Денисова: За классными штурмами кроется невыразимая боль и потеря здоровья