Rheinmetall готов помочь с вооружением для миротворцев в Украине
Концерн Rheinmetall готов предложить собственную продукцию в рамках обеспечения международной миротворческой миссии после завершения полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергера, которого цитирует на Deutsche Welle (DW).
Во время пресс-конференции Паппергер отметил, что пока конкретные разговоры об обеспечении миротворцев не ведутся. Впрочем, Rheinmetall может предложить "более 2000 наименований".
DW также напоминает, что о готовности отправить в Украину миротворцев уже заявлял ряд европейских стран: Великобритания, Франция, Дания и Швеция.
В качестве примера Паппергер назвал поставку немецкой танковой бригады в Литву, развертывание которой должно завершиться до 2027-го. По его словам, речь может идти "прежде всего о танках и бронированных автомобилях". В частности упомянул о средствах радиоэлектронной борьбы, а также разведывательных дронах, которые могут понадобиться для контроля тишины на линии разграничения. В связи с этим он также назвал разведывательные спутники, в которые сейчас инвестирует концерн.
Миротворческая миссия ЕС в Украине
В конце февраля в СМИ появилась информация о том, что страны Европы могут отправить в Украину контингент численностью 30 тысяч военных. Миротворцы будут размещены для защиты объектов критической инфраструктуры в тылу. Впрочем, как считают эксперты, для эффективного принуждения России к миру необходимо большее количество бойцов.
Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что вопрос отправки миротворцев должны взять на себя страны Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.