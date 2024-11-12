РФ зруйнувала Курахівську дамбу, а "Укренерго" вводило відключення світла: новини за 11 листопада

Російські окупанти зруйнували дамбу Курахівського водосховища. Тим часом "Укренерго" запроваджувало екстрені відключення світла через загрозу російського удару.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 11 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Вода йде селами. Росіяни зруйнували дамбу Курахівського водосховища

Російські війська вранці 11 листопада обстріляли Курахове Донецької області. В результаті було зруйновано Тернівську греблю Курахівського водосховища.

Рівень води у річці Вовча у межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра.

В Україні ввели екстрені відключення світла: у чому причина

В областях України ввели екстрені відключення світла. Це превентивний захід.

Графіки відключень запроваджено за командою НЕК "Укренерго" у зв'язку з загрозою ракетного обстрілу.

Британія та Франція спробують завадити Трампу скоротити допомогу Україні, - Telegraph

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово натякав на те, що планує скоротити допомогу Україні. Британія та Франція хочуть цьому перешкодити, пише The Telegraph.

Прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон хочуть обговорити, чи можна переконати ще чинного президента США Джо Байдена дати Україні дозвіл на запуск ракет Storm Shadow углиб РФ.

Росіяни, ймовірно, розстріляли двох українських військових у Курській області, - Лубинець

За інформацією, яка поширюється в інтернеті, російські війська ймовірно розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області, розповів український омбудсмен Дмитро Лубинець.

Він зазначив, що вже надіслав листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням втрутитися у ситуацію.

Існують технологічні рішення. Зеленський заявив про програму проти російських КАБів

Україна готує програму для протидії російським керованим авіаційним бомбам. Вже запропоновано технологічні рішення.

Таку заяву глава української держави Володимир Зеленський зробив за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.

Росіяни можуть розпочати штурми у Запорізькій області протягом кількох днів, - Волошин

Російські війська невдовзі можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Це може статися протягом кількох днів, зазначив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, поки що незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян чи окремі штурми.