Є технологічні рішення. Зеленський заявив про програму проти російських КАБів

Україна готує програму для протидії російським керованим авіаційним бомбам. Вже запропоновано технологічні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Глава держави розповів, що сьогодні, 11 листопада, він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За словами Зеленського, він заслухав доповіді щодо подальшого посилення протиповітряної оборони. Було ухвалено рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для окупантів. Також триває реалізація рішення Ставки про кращу підготовку та обладнання для мобільних вогневих груп.

"Була доповідь про комплексну програму проти російських КАБів. Є перспективні технологічні рішення", - зазначив президент.

Він уточнив, що ще одна доповідь стосувалася поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. При цьому йому доповіли про трирічні контракти для виробників дронів та інших видів озброєння.

Президент наголосив, що до Ставки була велика доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Є рішення головкому про суттєве посилення складних напрямків - Кураховського та Покровського", - додав він.

При цьому на Курському напрямку українські захисники продовжують стримувати майже 50-тисячне угруповання ворога.