Британія та Франція спробують завадити Трампу скоротити допомогу Україні, - Telegraph

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово натякав на те, що планує скоротити допомогу Україні. Британія і Франція хочуть цьому завадити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Видання зазначає, що в понеділок прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що вони зроблять останню спробу перешкодити зусиллям Трампа із скорочення підтримки США Україні.

Зокрема, лідери двох держав обговорять, чи можна переконати ще чинного президента США Джо Байдена дати Україні дозвіл на запуск ракет Storm Shadow вглиб території Росії.

Як пише The Telegraph, у Лондоні сподіваються, що Байден нарешті дасть схвалення, яке Київ намагався отримати протягом кількох місяців.

Ці зусилля робляться в той час, коли світові лідери намагаються зрозуміти, наскільки радикально Трамп, який переміг на виборах президента США минулого тижня, має намір змінити політику Америки щодо України.

Видання нагадує, що протягом усієї своєї президентської кампанії Трамп говорив про припинення війни в Україні з "першого дня", що викликало побоювання, що він змусить Київ змиритися з територіями, відданими Росії.

"Ми дуже хочемо бути впевнені, що зможемо максимально ефективно використовувати час до 20 січня (коли Трамп стане президентом США), а не просто відкласти все до наступної адміністрації", - сказало одне з джерел.

Інше джерело повідомило, що Байден, як очікується, "відкриє крани", передавши Києву додаткову фінансову допомогу за кілька тижнів до того, як він залишить Білий дім.

Також очікується, що Стармер і Макрон обговорять наслідки майбутнього президентства Трампа для Близького Сходу і можливість торгової війни з Європою.