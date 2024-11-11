Росіяни можуть розпочати штурми у Запорізькій області протягом кількох днів, - Волошин

Російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Це може статися протягом кількох днів.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами Волошина, атаки можуть створити нову точку тиску для українських військових, які й так відстають на сході. Хоча наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми.

"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", - сказав речник.

Він додав, що російські війська в цьому районі чисельно значно переважають українських захисників.