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Росіяни можуть розпочати штурми у Запорізькій області протягом кількох днів, - Волошин

Понеділок 11 листопада 2024 18:37
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Росіяни можуть розпочати штурми у Запорізькій області протягом кількох днів, - Волошин Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Це може статися протягом кількох днів.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Волошина, атаки можуть створити нову точку тиску для українських військових, які й так відстають на сході. Хоча наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми.

"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", - сказав речник.

Він додав, що російські війська в цьому районі чисельно значно переважають українських захисників.

Ситуація в Запорізькій області

Нагадаємо, у жовтні у ЗМІ з'явилася інформація, що російські війська можуть планувати масштабний наступ із метою встановлення контролю над Запоріжжям.

Нещодавно у мережі з'явилась інформація про взяття під контроль російськими військамиселища Левадне у Запорізькій області. У ЗСУ підтвердили просування ворога на тому напрямку.

До того ж військові попередили про загрозу на південному фронті. Декілька співрозмовників РБК-Україна у військових та політичних колах побоюються, що окупанти можуть розпочати наступальні дії й в межах Запорізької області.

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