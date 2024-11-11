В Україні вводять екстрені відключення світла: у чому причина
В областях України вводять екстрені відключення світла. Це превентивний захід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yasno.
Зазначається, що графіки відключень введено за командою НЕК "Укренерго" у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу.
Графіки відключень вводяться:
- у Сумській області,
- Житомирській області,
- Харківській області,
- Черкаській області,
- Дніпропетровській області,
- Миколаївській області,
- Кіровоградській області,
- Полтавській області,
- Донецькій області,
- Чернігівській області,
- у Києві та області.
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що взимку в Україні можливі відключення світла за графіками. Обмеження можуть запроваджувати залежно від погоди та морозу. Очікується, що цю зиму, не беручи до уваги можливі обстріли і їх наслідки, Україна пройде або без обмежень, або з мінімальними обмеженнями при температурі до -5 градусів включно.
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. До об’єктів сил безпеки і оборони та мобільних операторів не будуть застосовувати графіки відключень світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.