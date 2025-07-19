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РФ зранку прицільно вдарила по Шостці шістьма авіабомбами

Шостка, Субота 19 липня 2025 12:39
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РФ зранку прицільно вдарила по Шостці шістьма авіабомбами Ілюстративне фото: РФ зранку вдарила КАБами по Шостці (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Росія завдала авіаційного удару по Шостці Сумської області зранку 19 липня. Зафіксовано прицільне влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

У Шостці після 10:00 пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски КАБів у напрямку Сумської області. Пізніше голова Шосткинської громади Микола Нога підтвердив авіаційний удар по Шостці.

"Працює аварійно-рятувальна бригада. Обсяги втрат і пошкоджень уточнюються", - написав він.

За словами голови ОВА, після 10:00 шістьма керованими авіабомбами армія РФ атакувала Шосткинську громаду.

"Зафіксовано прицільне влучання. Здійнялася пожежа. Попередньо, жертв і постраждалих немає", - додав Григоров.

Обстріл України

Росіяни в ніч на 19 липня та зранку атакували Україну ракетами та дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом РФ випустила 344 дрони та 35 ракет різних типів.

Під ударом ворожих безпілотників була Одеса. Там горіла багатоповерхівка, є жертва та постраждалі.

Також РФ завдала наймасованішого удару дронами та ракетами по Павлограду.

Крім того, ворог вночі масовано атакував дронами Шостку. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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