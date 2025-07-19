В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Як зазначають правоохоронці, внаслідок російської атаки в ніч на 19 липня пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури - житлові багатоповерхівки, приватне домоволодіння, а також торговельні заклади, транспортні засоби. Виникли пожежі, які вже загасили рятувальники.

"На жаль, одна людина загинула. Наразі відомо про шістьох постраждалих громадян", - повідомила поліція.

Варто додати, що раніше була інформація про трьох постраждалих через ворожий удар по Одесі.



