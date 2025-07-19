В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Одесі зросла. Поранення отримали шестеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.
Як зазначають правоохоронці, внаслідок російської атаки в ніч на 19 липня пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури - житлові багатоповерхівки, приватне домоволодіння, а також торговельні заклади, транспортні засоби. Виникли пожежі, які вже загасили рятувальники.
"На жаль, одна людина загинула. Наразі відомо про шістьох постраждалих громадян", - повідомила поліція.
Варто додати, що раніше була інформація про трьох постраждалих через ворожий удар по Одесі.
Обстріл України
Цієї ночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами. В Одесі горіла дев'ятиповерхівка.
Окупанти також масовано вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, але є пошкодження та руйнування.
Крім того, в ніч на 19 липня армія РФ масовано атакувала Шосткинську громаду Сумської області. За словами місцевої влади, майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку.
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