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РФ утром прицельно ударила по Шостке шестью авиабомбами

Шостка, Суббота 19 июля 2025 12:39
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РФ утром прицельно ударила по Шостке шестью авиабомбами Иллюстративное фото: РФ утром ударила КАБами по Шостке (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Россия нанесла авиационный удар по Шостке Сумской области утром 19 июля. Зафиксировано прицельное попадание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.

В Шостке после 10:00 раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках КАБов в направлении Сумской области. Позже глава Шосткинской общины Николай Нога подтвердил авиационный удар по Шостке.

"Работает аварийно-спасательная бригада. Объемы потерь и повреждений уточняются", - написал он.

По словам главы ОГА, после 10:00 шестью управляемыми авиабомбами армия РФ атаковала Шосткинскую громаду.

"Зафиксировано прицельное попадание. Поднялся пожар, предварительно, жертв и пострадавших нет", - добавил Григоров.

Обстрел Украины

Россияне в ночь на 19 июля и утром атаковали Украину ракетами и дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, всего РФ выпустила 344 дрона и 35 ракет различных типов.

Под ударом вражеских беспилотников была Одесса. Там горела многоэтажка, есть жертва и пострадавшие.

Также РФ нанесла массированный удар дронами и ракетами по Павлограду.

Кроме того, враг ночью массированно атаковал дронами Шостку. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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