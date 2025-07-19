РФ утром прицельно ударила по Шостке шестью авиабомбами
Россия нанесла авиационный удар по Шостке Сумской области утром 19 июля. Зафиксировано прицельное попадание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.
В Шостке после 10:00 раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках КАБов в направлении Сумской области. Позже глава Шосткинской общины Николай Нога подтвердил авиационный удар по Шостке.
"Работает аварийно-спасательная бригада. Объемы потерь и повреждений уточняются", - написал он.
По словам главы ОГА, после 10:00 шестью управляемыми авиабомбами армия РФ атаковала Шосткинскую громаду.
"Зафиксировано прицельное попадание. Поднялся пожар, предварительно, жертв и пострадавших нет", - добавил Григоров.
Обстрел Украины
Россияне в ночь на 19 июля и утром атаковали Украину ракетами и дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, всего РФ выпустила 344 дрона и 35 ракет различных типов.
Под ударом вражеских беспилотников была Одесса. Там горела многоэтажка, есть жертва и пострадавшие.
Также РФ нанесла массированный удар дронами и ракетами по Павлограду.
Кроме того, враг ночью массированно атаковал дронами Шостку. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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