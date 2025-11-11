У РФ знову заговорили про "демілітаризацію та денацифікацію" України: у ЦПД відповіли

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вкотре заявив, що "демілітаризація та денацифікація" України є обов'язковими умовами для завершення війни. Водночас треба розуміти, що мета РФ - знищення України як держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
"Там Лавров вкотре відкрив свій рот на тему "демілітаризації та денацифікації" і каже, що це "умова завершення війни". Ключове, що треба розуміти - російська мета знищення України як держави, а також захоплення української території та максимальне виселення нас, українців, з нашої землі - досі головна для РФ", - зазначив Коваленко.
Він наголосив, що всі маніпуляції навколо миротворчості без реальних ознак (припинення вогню) та інші речі - лише інструменти, які Москва використовує у спробі помʼякшити для себе наслідки війни.
"Мілітаризація України - це неминучий наслідок російської агресії та головна гарантія існування держави Україна в майбутньому поруч з іншими гарантіями. Якщо немає зміни риторики Кремля, значить наразі Росія і режим досі не зазнає критичних втрат, і тиск потрібно посилювати", - додав керівник ЦПД.
За його словами, знищення нафтопереробки, енергетики ворога у відповідь на його дії, збільшення інтенсивності ударів за рахунок західної зброї, посилення санкцій та відсутність економічної підтримки Москви Китаєм - це необхідність.
"Росія має стати територією війни, інакше вона перенесе війну на територію країн НАТО. Неможливо локалізувати загрозу, якою є нинішній сировинний придаток Росія, не знищивши спроможність до фінансування війни", - підкреслив Коваленко.
Нагадаємо, нещодавно прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія хоче завершити війну в Україні якомога швидше, але при цьому важливо досягти поставлених на початку повномасштабного вторгнення цілей та задач.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито може піти на компроміси для завершення війни проти України. Але для цього Москва вимагає, щоб її інтереси були враховані.
Він також заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа нібито розуміють проблеми, пов'язані з НАТО.
Лавров також нафантазував, що у Вашингтоні усвідомлюють, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України "ігнорувати не можна".
До цього Лавров стверджував, що Росія не піде на перемир'я з Україною, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".