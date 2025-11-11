У РФ знову заговорили про "демілітаризацію та денацифікацію" України: у ЦПД відповіли

"Там Лавров вкотре відкрив свій рот на тему "демілітаризації та денацифікації" і каже, що це "умова завершення війни". Ключове, що треба розуміти - російська мета знищення України як держави, а також захоплення української території та максимальне виселення нас, українців, з нашої землі - досі головна для РФ", - зазначив Коваленко.

Він наголосив, що всі маніпуляції навколо миротворчості без реальних ознак (припинення вогню) та інші речі - лише інструменти, які Москва використовує у спробі помʼякшити для себе наслідки війни.

"Мілітаризація України - це неминучий наслідок російської агресії та головна гарантія існування держави Україна в майбутньому поруч з іншими гарантіями. Якщо немає зміни риторики Кремля, значить наразі Росія і режим досі не зазнає критичних втрат, і тиск потрібно посилювати", - додав керівник ЦПД.

За його словами, знищення нафтопереробки, енергетики ворога у відповідь на його дії, збільшення інтенсивності ударів за рахунок західної зброї, посилення санкцій та відсутність економічної підтримки Москви Китаєм - це необхідність.

"Росія має стати територією війни, інакше вона перенесе війну на територію країн НАТО. Неможливо локалізувати загрозу, якою є нинішній сировинний придаток Росія, не знищивши спроможність до фінансування війни", - підкреслив Коваленко.