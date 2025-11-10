Росія хоче завершити війну в Україні якомога швидше, але при цьому важливо досягти поставлених на початку повномасштабного вторгнення цілей та задач.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Він зазначив, що переговори щодо України зависли нібито не з вини РФ.

При цьому він також зазначив, що РФ продовжує залишатися відкритою для політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні, цей варіант є кращим.

"Росія хотіла б завершити конфлікт в Україні якнайшвидше, але важливо досягти споконвічно поставлених завдань", - заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито може піти на компроміси для завершення війни проти України. Але для цього Москва вимагає, щоб її інтереси були враховані.

Глава МЗС також заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа нібито розуміють проблеми, пов'язані з НАТО. Лавров також нафантазував, що у Вашингтоні усвідомлюють, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України "ігнорувати не можна".

При цьому раніше Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про можливість завершення війни проти України.

Лавров стверджував, що РФ прихильна до своїх вимог для миру, а також звинувачував Україну в стримуванні прогресу в мирних переговорах.

В Інституті вивчення війни зазначали, що такі заяви свідчать про те, що Москва піде на компроміси тільки в разі капітуляції України.